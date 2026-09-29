RedMagic 12 Pro+ il 15 ottobre: cornici da 0,96 mm e chip a 2 nm

La stagione degli smartphone top di gamma è entrata nel vivo e RedMagic 12 Pro+ si prepara a prendersi il suo spazio. Il marchio di Nubia specializzato nei telefoni pensati per il gioco ha comunicato nelle ultime ore la data di presentazione del nuovo modello, almeno per il mercato cinese: l’appuntamento è fissato per il 15 ottobre. Le attese sono quelle di sempre, con prestazioni al vertice, un design rinnovato che resta però inconfondibilmente legato al mondo gaming e un impianto di raffreddamento ancora più efficace rispetto al passato.

Chi segue da tempo questa famiglia di dispositivi sa bene che la filosofia del marchio non è mai cambiata più di tanto. Potenza prima di tutto, con qualche concessione allo stile aggressivo che da sempre caratterizza questi prodotti. Stavolta però qualcosa sembra muoversi anche sul fronte della comodità, e non è un dettaglio da poco per un smartphone gaming che finora aveva puntato quasi tutto sulla forza bruta.

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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e un corpo più maneggevole

Sotto la scocca di RedMagic 12 Pro+ troverà posto il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il nuovo processore realizzato da TSMC con tecnologia a 2 nm che l’azienda americana ha svelato appena qualche giorno fa alle Hawaii. Il telefono sarà quindi tra i primi in assoluto ad adottarlo, un primato a cui il marchio tiene parecchio e che si inserisce perfettamente nella sua storia recente.

Come da tradizione, i riflettori resteranno puntati soprattutto sulle prestazioni nei giochi. Eppure RedMagic lascia intendere di voler migliorare anche l’esperienza quotidiana, quella che non ha nulla a che fare con le lunghe partite. Il nuovo modello viene infatti descritto come il flagship più confortevole mai realizzato dall’azienda. Il merito sarebbe soprattutto di peso e spessore ridotti, di bordi più arrotondati e di una larghezza contenuta che dovrebbe rendere il dispositivo decisamente più facile da impugnare. Scelte che, messe insieme, puntano chiaramente a una maneggevolezza superiore rispetto al predecessore.

Cornici sottilissime, fotocamera sotto il display e dissipazione rivista

Un lavoro importante ha riguardato anche le cornici attorno allo schermo, che ora si fermano ad appena 0,96 mm per lato. Non che la generazione precedente fosse messa male, visto che si parlava già di 1,25 mm, ma il passo avanti c’è ed è visibile. Il marchio poi continua a credere nella fotocamera frontale sotto il display, una soluzione che elimina fori e notch e lascia l’intera superficie dello schermo completamente libera. Il rovescio della medaglia è noto da tempo: foto e video realizzati con la camera anteriore non raggiungono una qualità particolarmente brillante.

Il nuovo telefono è stato progettato con un obiettivo preciso, cioè mantenere prestazioni elevate anche durante le sessioni di gioco più pesanti senza rinunciare a comfort ed ergonomia. Per riuscirci serve inevitabilmente un sistema di dissipazione più evoluto, anche se al momento non è chiaro in che modo sia stato realizzato. L’azienda ha confermato l’arrivo di novità importanti su questo fronte, ma i dettagli tecnici con ogni probabilità verranno svelati soltanto durante la presentazione ufficiale del 15 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid