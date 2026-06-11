Reattore nucleare SMR di Holtec sfida il deserto dello Utah a zero emissioni

Reattore nucleare SMR compatto pronto a debuttare nel deserto dello Utah, dove l’aria secca e la scarsità d’acqua hanno sempre rappresentato un ostacolo per le centrali tradizionali. Eppure proprio in questo scenario, fatto di terra arida e poche risorse idriche, prenderà il via una sperimentazione che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo all’energia atomica. I piccoli reattori modulari vengono ormai considerati la via più rapida e sicura per tornare a puntare sul nucleare, e non sorprende che gli Stati Uniti siano in prima fila con i progetti più interessanti del settore.

Una tecnologia pensata per i climi più difficili

L’Europa si sta muovendo, certo, ma è oltreoceano che le cose stanno prendendo forma concreta. Lo Utah diventerà il banco di prova per una nuova tecnologia SMR che promette una fornitura elettrica costante e a zero emissioni. Il sistema compatto, progettato in Florida da Holtec International, ha una caratteristica che lo rende particolarmente intrigante: riesce a superare i limiti geografici che da sempre vincolano le centrali atomiche. Niente più necessità di trovarsi vicino a grandi corsi d’acqua o a coste, perché questo impianto è in grado di adattarsi anche ai contesti più aridi, quelli dove ogni goccia d’acqua conta.

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L’accordo prevede l’impiego del modello SMR-300, un reattore a conduzione semplificata con doppio circuito. Non si tratta di un salto nel buio: il progetto attinge a circa ottant’anni di esperienza accumulata nei sistemi ad acqua pressurizzata, una tecnologia collaudata e ben conosciuta. In altre parole, l’innovazione qui non è tanto nel principio di funzionamento quanto nella capacità di portarlo in luoghi dove prima sarebbe stato impensabile.

Flessibilità logistica e poca acqua serve

Quando si parla dei vantaggi degli SMR, uno degli aspetti che salta subito all’occhio riguarda la flessibilità logistica. E qui sta il punto forte dell’impianto che arriverà nello Utah. Grazie a un condensatore opzionale raffreddato ad aria, il reattore nucleare può lavorare senza intoppi anche in zone desertiche. Il risultato è duplice: da un lato si riduce drasticamente il consumo idrico, dall’altro si abbassa l’impatto ambientale complessivo dell’infrastruttura.

È un dettaglio tecnico che però fa tutta la differenza. In regioni dove l’acqua è una risorsa preziosa e spesso contesa, poter contare su un sistema che non la divora rappresenta un cambio di prospettiva notevole. Le centrali nucleari classiche hanno sempre avuto bisogno di enormi quantità d’acqua per il raffreddamento, e questo le ha tenute lontane da intere aree del pianeta. Il modello SMR-300 ribalta questa logica, aprendo scenari che fino a poco tempo fa sarebbero sembrati fantascienza.

Il fatto che la sperimentazione parta proprio nel deserto dello Utah ha quindi un valore simbolico oltre che pratico. Se la tecnologia Holtec dimostrerà di reggere alla prova sul campo, in un ambiente tanto ostile quanto quello, la strada per una diffusione più ampia di questi piccoli reattori potrebbe farsi decisamente più concreta.