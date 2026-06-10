Digi Mobil proroga le offerte da 5 euro: ecco fino a quando

Digi Mobil ha deciso di tenere ancora in vita le sue offerte di rete mobile delle gamme Combo e Illimitato, con prezzi che partono da 5 euro al mese e almeno 30 Giga di traffico internet. La data di scadenza è stata spostata in avanti per l’ennesima volta, regalando agli interessati qualche mese in più per decidere con calma.

Per chi non lo sapesse, Digi Mobil è un operatore virtuale FULL MVNO del Gruppo rumeno Digi Communications. In Italia lavora sulla rete Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) in 2G e 4G, con una velocità massima dichiarata di 60 Mbps sia in download che in upload, almeno stando ai documenti di trasparenza tariffaria. Da Luglio 2025, poi, è ufficialmente attivo anche il servizio VoLTE per le chiamate su rete 4G, sui dispositivi compatibili.

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Quali sono le offerte e fino a quando restano valide

Il quadro è quello che si trascina ormai da Dicembre 2024. In commercio ci sono Illimitato 5 a 5 euro al mese, Illimitato 6 a 6 euro, Illimitato 8 a 8 euro e Combo 10 a 10 euro al mese, quest’ultima però acquistabile solo nei negozi fisici. Una piccola novità c’è stata dal 28 Gennaio 2026, quando Illimitato 5 è passata da 25 a 30 Giga di traffico dati, sempre allo stesso prezzo.

La scadenza, che fino a poco fa era fissata al 31 Maggio 2026, è stata aggiornata di nuovo nelle ultime ore: ora si arriva al 31 Agosto 2026. Tre mesi in più, insomma, per tutte e quattro le offerte, salvo ulteriori cambiamenti. Entrando nel dettaglio, Combo 10 mette sul piatto minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 500 minuti internazionali verso oltre 60 Paesi, minuti illimitati verso i numeri Digi, 1000 SMS verso i numeri Digi e 100 Giga in 4G, a 10 euro al mese. Gli SMS verso altri operatori nazionali costano 10 centesimi l’uno.

Le offerte della gamma Illimitato, invece, si presentano così: Illimitato 5 con minuti illimitati nazionali, minuti illimitati internazionali verso i numeri Digi, 10 SMS verso tutti i numeri italiani, 1000 SMS verso i numeri Digi e 30 Giga in 4G a 5 euro; Illimitato 6 con gli stessi minuti, in più 250 minuti internazionali verso oltre 60 Paesi e 50 Giga a 6 euro; Illimitato 8 con 300 minuti internazionali e 100 Giga a 8 euro al mese.

Costi iniziali, eSIM e cosa accade senza credito

Per attivare una di queste offerte i nuovi clienti possono scegliere un numero nuovo oppure portare il proprio da un altro operatore. Nei negozi Digi serve una prima ricarica di 10 euro, da cui viene scalato il costo del primo mese. Online, invece, la spesa iniziale sale a 20 euro: 10 per la SIM e 10 per la spedizione. Va ricordato che sul sito si possono attivare solo le offerte Illimitato, mentre Combo 10 resta esclusiva dei punti vendita.

Da fine Novembre 2025 chi attiva un’offerta online può identificarsi anche tramite SPID, in alternativa alla video identificazione già prevista. Nei circa 4000 punti vendita sul territorio, intanto, è arrivato il nuovo package delle SIM in formato Half-pack, ridotto del 50% e con la nuova grafica del marchio. Disponibili anche le eSIM, sia per i nuovi clienti che per chi è già con l’operatore. E già clienti possono cambiare offerta una volta al mese.

Se il credito non basta per il rinnovo entra in gioco il piano tariffario standard: 1 centesimo al minuto verso numeri Digi, 2 verso i fissi e 3 verso altri mobili italiani, con scatto alla risposta di 15 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 15 secondi. Gli SMS costano 5 centesimi verso Digi e 10 verso altri numeri. Per riavere i contenuti dell’offerta basta ricaricare a sufficienza. Sul traffico c’è qualche dettaglio utile: i minuti sono tariffati al secondo senza scatto alla risposta, e i Giga non consumati si accumulano e tornano gratis al rinnovo successivo. Le offerte valgono anche in Romania, mentre negli altri Paesi UE minuti e SMS seguono le condizioni nazionali e il traffico dati, per via dell’autorizzazione dell’AGCOM, funziona a consumo oppure con l’opzione Naviga Europa. Minuti illimitati e 1000 SMS verso i numeri Digi restano validi anche verso Spagna e Romania.