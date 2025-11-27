Realme UI 7.0: arrivo ufficiale anche sulla gamma GT 7 Pro

Dalla Cina finalmente ci arriva la notizia del rilascio definitivo della Realme UI 7.0 per alcuni dispositivi e nello specifico per Realme GT 7 Pro e GT 7 Pro Racing, si tratta della punta dell’iceberg dal momento che il team di sviluppo lavora senza sosta e si impegnerà a garantire il graduale arrivo dell’UI anche su altri dispositivi, scopriamo insieme tutti i dettagli.

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Update graduale

Nello specifico la versione stabile della Realme UI 7.0 riguarda la gamma Realme GT 7 Pro (il modello base e le varianti Speed Edition ed Aston Martin F1 Limited Edition) ed è partita proprio questo mese, nel corso dei prossimi però altri dispositivi riceveranno l’update e parliamo di device come: Realme Neo 7, Neo 7 Turbo, Neo 7 SE e GT 5 Pro.

Successivamente poi, nello specifico a Dicembre dovremmo assistere all’arrivo su: Realme GT 5 240W, Neo 7x e Realme 14 Pro seguito invece da Gennaio che vedrebbe protagonisti: Realme GT 6, GT Neo 6 SE, GT 5, Realme 14 Pro+, Realme 14 e le serie GT Neo 5 e Realme 15.

Si tratta dunque di un rilascio cadenzato che punta a garantire la migliore stabilità possibile, ovviamente i device più datati ricevono l’aggiornamento dopo poichè gli sviluppatori devono snellire e lavorare di più il software per farlo girare su hardware non prestante come quello dei modelli attuali, ricordiamo infatti che Realme UI 7.0 introduce tante novità sia in chiave AI che in chiave grafica migliorando le transizioni in modo decisamente evidente.

Secondo Realme tutto beneficerà di questo update, reattività complessiva, velocità di apertura delle app, rapidità di scorrimento e stabilità generale del sistema, non rimane dunque che aspettare e se avete uno dei device citati ora sapete quando sarà il vostro turno per ricevere l’update, ovviamente bisognerà vedere se Realme riuscirà a mantenere le promesse anche sui device più in la con l’età che non dispongono di prestazioni eccellenti come gli ultimi modelli.