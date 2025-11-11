Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited è ufficiale, ecco i dettagli

Il produttore tech Realme ha da poco annunciato sul mercato una nuova inedita versione del suo ultimo smartphone top di gamma. Ci stiamo riferendo al nuovo Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited. Come suggerisce anche il nome, questa versione sj contraddistingue rispetto a quella classica per il suo design chiaramente ispirato al mondo delle auto da corsa, in particolare con la collaborazione di Aston Martin. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme annuncia ufficialmente il nuovo Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited

Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited è il nuovo smartphone di punta del produttore tech Realme e si distingue per il suo design unico. Come già detto in apertura, lo smartphone è stato realizzato in collaborazione con Aston Martin. L’estetica è molto curata, con tonalità verdi. Come lo smartphone, l’azienda ha anche proposto una apposita confezione di vendita dedicata, anch’essa con un design unico.

Anche dal punto di vista del software, l’azienda ha personalizzato l’interfaccia utente, con uno stile ispirato a Aston Martin Aramco F1. Dal punto di vista prettamente tecnico, invece, non abbiamo differenze rispetto alla versione classica. Sotto al cofano batte infatti il potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. La parte frontale é invece occupata da un bel display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.79 pollici con una elevata frequenza di aggiornamento.

Anche l’autonomia stupisce. Lo smartphone può infatti contare sulla presenza di una batteria esagerata pari ad addirittura 7000 mah. Non manca inoltre la presenza di un comparto fotografico all’avanguardia. Quest’ultimo si distingue per la presenza di un sensore fotografico con lente periscopica da 200 MP.

Per il momento, il nuovo Aston Martin Aramco F1 sarà reso disponibile all’acquisto per il mercato cinese. Il suo prezzo partirà da circa 667 euro per l’unica versione disponibile con 16 GB di RAM e con 1 TB di storage interno.