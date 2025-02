Samsung conferma l’arrivo della One UI 7.0 a breve

Samsung è al centro di alcune indiscrezioni riguardanti il sistema operativo proprietario One UI 7.0. Il software è stato pubblicizzato come rivoluzionario per l’intero ecosistema del brand ma, al momento è disponibile esclusivamente per i Galaxy S25.

Lo scorso dicembre, Samsung ha presentato la versione beta per la serie Galaxy S24 ma, da allora, non ci sono state più notizie. In questi giorni, si sono susseguite una serie di informazioni non del tutto promettenti che hanno lasciato stupiti gli utenti.

Samsung non è intervenuta direttamente sulla faccenda ma secondo alcune fonti vicine al brand, la situazione sarebbe tesa. A causa di alcuni ritardi nell’ottimizzazione e messa a punto, il lancio della One UI 7.0 per tutti i dispositivi precedentemente indicati da Samsung è in forte crisi. L’azienda avrebbe deciso di concentrare i propri sforzi sulla risoluzione di questi problemi, posticipando il debutto delle versioni successive.

Samsung è intenzionata a rispettare la parola data ai propri utenti rilasciando la One UI 7.0 a brevissimo per i Galaxy S

Considerando l’aumentare delle voci sulla questione, Samsung ha deciso di rilasciare una dichiarazione ufficiale in relazione all’aggiornamento stabile di One UI 7.0. Nella nota si legge che la risposta degli utenti per partecipare alla beta è stata incredibile.

Rispetto al programma beta di One UI 6.0, le iscrizioni si sono chiuse due volte più velocemente, lasciando intuire l’entusiasmo degli utenti per questo nuovo major update. Samsung ha raccolto tutti i feedback ricevuti per pianificare e implementare le modifiche richieste e rendere il software a misura degli utenti.

Nella nota, Samsung ha ribadito che gli smartphone della famiglia Galaxy S compatibili riceveranno l’update alla One UI 7.0 stabile entro il primo trimestre. In seguito, l’aggiornamento verrà esteso anche agli altri device in maniera progressiva. Si tratta di una dimostrazione di forza importante da parte dell’azienda che, così, spera di mettere a tacere tutte le voci sui possibili problemi di sviluppo.