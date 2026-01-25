Realme Neo8 punta sui giochi PC: lo smartphone prova a diventare una console portatile

Il mercato degli smartphone gaming sta vivendo una fase di profonda trasformazione e Realme sembra voler alzare l’asticella con una proposta decisamente fuori dagli schemi. Il nuovo Realme Neo8, in arrivo il 22 gennaio, non si limita a spingere su potenza e specifiche estreme, ma introduce una modalità pensata per avvicinare il mondo PC a quello mobile. Non si tratta del classico “gaming mode” che migliora prestazioni e gestione termica: qui l’obiettivo è molto più ambizioso.

Una modalità pensata per giocare come su PC

Il cuore della strategia di Realme è una nuova funzione definita handheld PC gaming mode, una modalità che mira a trasformare lo smartphone in una sorta di piattaforma da gioco portatile ispirata all’esperienza PC. L’idea è semplice sulla carta, ma complessa nell’esecuzione: consentire l’accesso ai titoli PC direttamente dallo smartphone, mantenendo progressi, salvataggi e continuità di gioco. Secondo quanto anticipato, l’utente potrà collegare il proprio account Steam, accedendo alla libreria personale e sfruttando il cloud per la sincronizzazione dei salvataggi. Una volta scaricato il gioco, sarà possibile continuare a giocare anche offline, con l’allineamento automatico dei progressi alla successiva connessione.

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Realme parla di oltre 50 titoli già testati, inclusi giochi complessi e tecnicamente impegnativi, segnale che l’azienda sta puntando a un’esperienza concreta e non a una semplice demo tecnologica.

Controller, touch e approccio “ibrido”

La modalità handheld è pensata per funzionare sia con controller esterni sia tramite controlli touch. Collegando un pad fisico, l’esperienza si avvicina a quella di una console portatile tradizionale, mentre il supporto al touch consente maggiore flessibilità per titoli meno action-oriented. È un approccio ibrido che strizza l’occhio a chi cerca una soluzione “tutto in uno”, capace di coprire gaming, intrattenimento e uso quotidiano senza dover passare da più dispositivi.

Specifiche da vero top di gamma

Dal punto di vista hardware, Realme Neo8 sembra costruito apposta per sostenere questo tipo di ambizione. Il display è un AMOLED M14 da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate fino a 165 Hz e una frequenza di campionamento del tocco che arriva a livelli estremi, pensata per ridurre al minimo la latenza nei giochi competitivi. Sotto la scocca trova spazio il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da configurazioni che arrivano fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1. Numeri che lo collocano senza esitazioni nel segmento ultra-premium. A supportare il tutto c’è una batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida a 80 W, una capacità fuori scala per uno smartphone tradizionale ma coerente con l’idea di lunghe sessioni di gioco.

Fotocamere e software passano in secondo piano

Il comparto fotografico, pur completo, non è il centro del progetto: sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP, con una camera frontale da 16 MP. Più che sufficiente, ma chiaramente subordinato alla vocazione gaming del dispositivo. Sul fronte software, Realme Neo8 debutterà con Realme UI 7 basata su Android 16, con ottimizzazioni mirate alle prestazioni e alla gestione delle risorse durante il gioco.