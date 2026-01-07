Nell’ultimo giorno del 2025, a quasi due mesi dall’avvio iniziale del programma, Realme ha annunciato l’espansione significativa del programma Realme UI 7.0 closed beta ad altri undici smartphone di fascia media e di fascia bassa della sua lineup. Tra gli smartphone coinvolti in questo nuovo round di distribuzione troviamo modelli della serie numerata tradizionale, modelli della serie P orientata al rapporto qualità-prezzo, e modelli della serie Narzo focalizzata sul gaming accessibile. Si tratta del decimo round di espansione complessivo del programma che sta procedendo con cadenza regolare.

Realme UI 7.0: cosa sappiamo?

Realme UI 7.0 è la declinazione in salsa Realme di Android 16, la più recente versione del sistema operativo del robottino verde rilasciata da Google. Rispetto alla precedente versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, debutta il nuovo linguaggio di design chiamato Light Glass Design che prevede icone semi-trasparenti con effetti di profondità e animazioni significativamente più fluide e naturali che accompagnano ogni interazione dell’utente con il sistema.

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L’interfaccia presenta inoltre icone più profonde e riflettenti rispetto al passato, con un nuovo stile denominato Ice Cube Icons che ricorda visivamente cubetti di ghiaccio traslucidi, un nuovo effetto a vetro satinato chiamato Misty Glass che crea uno sfondo traslucido particolarmente elegante per il centro di controllo, e la Breathing Dock che riorganizza completamente la barra inferiore rendendola più leggibile e dinamica con animazioni che seguono il respiro delle notifiche.

Motore Flux Engine potenziato con incrementi prestazionali fino al 29%

Altri focus principali della Realme UI 7.0 sono l’ottimizzazione avanzata della gestione energetica che prolunga l’autonomia quotidiana, i miglioramenti sostanziali al motore di sistema Flux Engine che garantisce un incremento del 15% di reattività generale, un miglioramento del 22% nelle prestazioni quotidiane durante l’uso normale, e un impressionante 29% in più nella fluidità di scorrimento delle applicazioni che elimina praticamente ogni lag percepibile.

L’aggiornamento introduce anche l’aggiunta di numerose nuove funzioni di intelligenza artificiale integrate nativamente nel sistema. Tra queste rientrano AI Notify Brief che fornisce riepiloghi intelligenti con notifiche raggruppate, appuntamenti imminenti e attività importanti da completare presentati in modo chiaro e organizzato. AI Framing Master fornisce suggerimenti di inquadratura in tempo reale per scattare foto perfettamente composte seguendo le regole fotografiche classiche. AI Gaming Coach apprende le abitudini di gioco individuali dell’utente per ottimizzare automaticamente prestazioni e consumi energetici durante le sessioni di gaming prolungate.