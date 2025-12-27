Realme 16 Pro: debutto fissato al 6 gennaio con design “Urban Wild” e fotocamera da 200 MP

La serie Realme 16 Pro è pronta a inaugurare il 2026 con stile: l’azienda ha annunciato ufficialmente che il lancio avverrà il 6 gennaio, proprio in occasione dell’Epifania. I nuovi modelli, già protagonisti di diversi teaser nelle ultime settimane, promettono un connubio tra design ricercato, materiali sostenibili e comparto fotografico d’eccellenza, con l’obiettivo di imporsi nella fascia medio-alta del mercato.

Un design firmato Naoto Fukasawa

Realme continua a collaborare con Naoto Fukasawa, celebre designer industriale giapponese già autore di precedenti edizioni “Master”. Il risultato è un nuovo linguaggio estetico definito Urban Wild Design, pensato per fondere texture naturali e linee moderne. La scocca dei Realme 16 Pro sarà realizzata con silicone organico di origine biologica, una scelta che unisce sostenibilità e comfort: il produttore assicura una maggiore resistenza all’usura e una superficie morbida e piacevole al tatto. L’obiettivo è offrire un’esperienza tattile più raffinata rispetto alle classiche finiture in vetro o plastica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Fotocamera da 200 MP e nuova tecnologia LumaColor

Il cuore dell’esperienza Realme 16 Pro sarà la fotocamera. Il sensore principale da 200 megapixel, supportato dal sistema Portrait Master, punta a offrire ritratti più realistici e una gestione avanzata del bokeh anche su diverse lunghezze focali.

La vera novità è rappresentata dalla tecnologia LumaColor Camera, sviluppata internamente da Realme, che promette una riproduzione più accurata dei toni della pelle e una gestione intelligente della luce in base alla scena. In abbinamento, debutterà anche LumaColor IMAGE, un sistema software che bilancia dinamicamente luminosità e colore per garantire immagini più stratificate e naturali, anche in condizioni di illuminazione complessa.

Dai teaser ufficiali si nota la presenza di uno zoom periscopico con ingrandimento fino a 10x, segnale che il brand vuole competere anche sul terreno delle prestazioni fotografiche più spinte, finora riservate ai top di gamma.

Quattro colorazioni al lancio

Al momento del debutto, la gamma Realme 16 Pro sarà disponibile in quattro varianti cromatiche: Master Gold, Master Grey, Camellia Pink e Orchid Purple. Tutte accomunate dallo stile pulito e dall’uso di finiture satinate che enfatizzano il nuovo design Urban Wild.