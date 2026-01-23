Realme 16: il nuovo modello arriva su Geekbench

Realme ha già scoperto gran parte delle sue carte per la nuova serie 16. I modelli Realme 16 Pro e Realme 16 Pro+ sono ufficiali da un paio di settimane e hanno chiarito bene la direzione del brand per la fascia medio-alta. Il Realme 16 “base”, invece, continua a farsi desiderare. E proprio tale assenza lo rende ancora più curioso, perché è spesso il modello standard a raccontare meglio la filosofia di una gamma. Negli ultimi giorni, qualcosa ha iniziato finalmente a muoversi. Dopo il leak della scorsa settimana che ne aveva anticipato il design, con la camera bar posteriore che strizza l’occhio ai Pixel di Google, ora arrivano informazioni più concrete sulla scheda tecnica. Il Realme 16 è, infatti, comparso su Geekbench con il numero di modello RMX5171, confermando diversi dettagli che fino a poco fa erano solo ipotesi.

Realme 16: l’arrivo su Geekbench fornisce nuove informazioni

Il benchmark rivela che lo smartphone sarà alimentato dal MediaTek Dimensity 6400. Un chip pensato chiaramente per la fascia media, dove l’obiettivo è garantire un’esperienza fluida ed efficiente dal punto di vista energetico. L’unità testata montava 8 GB di RAM, un quantitativo ormai più che adeguato per un utilizzo quotidiano senza compromessi. Anche se è facile immaginare che Realme proporrà più varianti di memoria al momento del lancio.

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Guardando invece ai rumor emersi dai listini dei rivenditori, il quadro si fa ancora più interessante. Si parla di un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Per contenere costi e peso, Realme avrebbe scelto una scocca in plastica sia per il retro sia per il frame. Una soluzione ormai piuttosto comune e accettata in questa categoria.

Sul fronte fotografico non ci si aspetta rivoluzioni, ma una fotocamera principale da 50 MP dovrebbe garantire buoni risultati. L’archiviazione potrebbe spingersi fino a 256 GB, con in più il supporto alle microSD. C’è poi un dettaglio che non passa inosservato: il sistema operativo. Geekbench conferma la presenza di Android 16 preinstallato. Ciò significa che il Realme 16 arriverà sul mercato già aggiornato all’ultima versione del software di Google.

A rubare la scena, però, è la batteria: 7.000 mAh. Un valore importante, pensato per chi vuole dimenticarsi del caricatore per almeno un paio di giorni. Il supporto alla ricarica rapida da 60W completa il profilo. Con tali premesse non resta che attendere l’arrivo dell’annuncio ufficiale da parte di Realme.