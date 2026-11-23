Un cittadino kazako di 43 anni, Roman Khlynovskiy, è stato estradato dall’Italia verso gli Stati Uniti per rispondere di una lunga serie di accuse legate ad attacchi ransomware contro scuole, ospedali e strutture sanitarie americane. Secondo le autorità statunitensi l’uomo avrebbe fatto parte del gruppo noto come “8 Digits Team”, una formazione criminale vicina alle operazioni INC Ransom e Lynx. In caso di condanna rischia fino a 27 anni di carcere.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, Khlynovskiy e i suoi complici avrebbero colpito vittime in almeno sei stati americani, tra cui appunto istituti scolastici e ospedali. Lo schema seguiva un copione ormai collaudato nel mondo della cybercriminalità. Prima l’intrusione nelle reti informatiche, poi il furto di dati sensibili e infine la pressione sulle vittime, minacciate di vedere i file sottratti pubblicati online se non avessero pagato il riscatto richiesto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Oltre 50 terabyte di dati e milioni di cartelle cliniche

I numeri diffusi dal Dipartimento di Giustizia americano danno l’idea della portata dell’operazione. I cospiratori si sarebbero vantati di avere in mano oltre 50 terabyte di informazioni, con più di 70 milioni di cartelle sanitarie riservate. Un patrimonio enorme che il gruppo avrebbe usato come leva, minacciando di rendere pubbliche informazioni mediche estremamente delicate proprio per spingere gli enti colpiti a cedere. Nel complesso le richieste di riscatto avanzate dalla rete criminale avrebbero superato i 500 milioni di dollari, pari a circa 430 milioni di euro.

Il quadro accusatorio a carico del cittadino kazako è piuttosto ampio. Khlynovskiy dovrà difendersi dall’accusa di associazione finalizzata alla frode informatica, ma anche da quelle di furto d’identità, frode telematica, estorsione e riciclaggio di denaro. Tra i capi d’imputazione compare pure la minaccia di diffondere immagini intime senza il consenso delle persone ritratte. Proprio la somma di questi reati porta la pena massima ai 27 anni di reclusione previsti in caso di condanna.

Il legame tra INC Ransom e Lynx

Per capire il contesto conviene guardare da vicino le due sigle a cui era affiliato lo “8 Digits Team”. La banda INC Ransom è comparsa nel luglio 2023 come operazione di tipo ransomware as a service, cioè un modello in cui gli sviluppatori del malware lo mettono a disposizione di affiliati che poi conducono materialmente gli attacchi. Sul suo sito dedicato alla pubblicazione dei dati rubati figurano oggi oltre 1.000 vittime. Fra queste ci sono numerosi enti del settore educativo, sanitario, governativo e industriale, come il Servizio sanitario nazionale scozzese (NHS), Yamaha Motor Philippines, l’Ufficio del procuratore generale della Pennsylvania, il colosso della distribuzione alimentare Ahold Delhaize e la divisione statunitense di Xerox Business Solutions.

Il ransomware Lynx è invece emerso nel luglio 2024 e, almeno secondo gli esperti, non sarebbe un gruppo estorsivo davvero nuovo ma piuttosto un rebranding di INC. Da allora ha aggiunto oltre 400 vittime al proprio portale sul dark web. Gli operatori di Lynx hanno impiegato un programma di cifratura probabilmente basato sul codice sorgente del malware INC Ransom, che nel maggio 2024 sarebbe stato messo in vendita sui forum di hacking Exploit e XSS per EUR 272.381, all’incirca 260.000 euro.

Le ipotesi sul passaggio da una sigla all’altra restano però aperte. L’operazione potrebbe anche essere stata un semplice cambio di nome pensato per consentire alla banda INC Ransom di continuare a muoversi lontano dai riflettori delle forze dell’ordine. A rafforzare questa lettura c’è un’analisi delle stringhe condotta nell’agosto 2024, dalla quale è emerso che il ransomware Lynx e le versioni più recenti dei cifratori di INC erano in gran parte identici.

Fonte: TecnoAndroid