Il Black Friday arriva anche su Prime Video, e lo fa con una serie di promozioni dedicate a chi passa le serate tra film e serie TV. Fino al 30 novembre 2026 è possibile attivare alcuni canali aggiuntivi con sconti che toccano il 75%, mentre fino al 25 novembre noleggi e acquisti dei singoli titoli costano fino al 50% in meno. L’iniziativa fa parte della Settimana del Black Friday di Amazon, appena partita con migliaia di offerte su praticamente tutte le categorie di prodotti, dalla tecnologia a tutto il resto.

Prima di entrare nel dettaglio vale la pena ricordare come funziona la piattaforma. Su Amazon Prime Video c’è un catalogo molto ampio di contenuti già compresi nell’abbonamento Prime, ma il servizio non si ferma lì. Permette infatti di comprare o noleggiare film e serie e di sottoscrivere le cosiddette Iscrizioni, cioè abbonamenti a canali extra che ampliano parecchio l’offerta disponibile.

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Canali in abbonamento con sconti fino al 75%

Con il Black Friday lanciato nelle ultime ore, sono proprio le Iscrizioni a beneficiare dei tagli più consistenti. Lo sconto vale per un numero di mesi che cambia da canale a canale e resta attivo fino al 30 novembre 2026. Ci sono diverse proposte interessanti. Paramount+ si può attivare con il 75% di sconto per 2 mesi a 2 euro, poi il prezzo sale a 7,99 euro. Apple TV propone invece il 50% di sconto per 6 mesi, quindi 4,99 euro al mese prima di tornare a 9,99 euro.

Sul fronte dei canali più piccoli i ribassi restano molto aggressivi. Infinity Selection costa 1,75 euro per 2 mesi grazie al 75% di sconto, poi 6,99 euro. MGM+ scende a 1,49 euro per lo stesso periodo e passa successivamente a 5,99 euro. Crunchyroll, punto di riferimento per gli appassionati di anime, si può avere a 2,99 euro al mese per 6 mesi, con il canone che poi ritorna a 5,99 euro. Chiudono l’elenco Lionsgate+ e Dreamers and Love, entrambi a 1,25 euro per 2 mesi con il 75% di sconto e un prezzo pieno di 4,99 euro.

Quanto ai contenuti, attraverso queste Iscrizioni si accede a titoli come la seconda stagione di Dexter Resurrection, la quarta stagione di Yellowjackets disponibile dal 23 novembre, Tulsa King su Paramount+, la seconda stagione de L’Istituto su MGM+ e Slow Horses su Apple TV. Gli esempi citati però non esauriscono la lista, perché su Prime Video sono presenti anche altri canali a cui abbonarsi con riduzioni fino al 75%.

Noleggi e acquisti a metà prezzo fino al 25 novembre

Chi preferisce evitare un nuovo abbonamento può puntare sull’altra metà della promozione. Fino al 25 novembre 2026 su Prime Video diversi film e serie sono scontati fino al 50%, sia per l’acquisto sia per il noleggio. Tra i titoli coinvolti figurano Scary Movie (2026), Jurassic World: La rinascita, A Minecraft Movie, Hamnet e Scream 7, insieme a molti altri.

Il noleggio segue regole piuttosto semplici. Una volta completata la transazione, il titolo resta nella collezione video per 30 giorni dalla data di noleggio. Dal momento in cui si preme il pulsante Riproduci, invece, si hanno 48 ore di tempo per guardarlo fino alla fine.

L’elenco completo dei canali in abbonamento e dei film e delle serie TV da comprare o noleggiare a prezzo ridotto è consultabile nelle sezioni dedicate al Black Friday su Prime Video, mentre chi non ha ancora sottoscritto Amazon Prime può attivare l’abbonamento per accedere al servizio.

Fonte: TecnoAndroid