Chi cerca uno smartphone di fascia media in grado di scattare foto di livello e di sopportare acqua e polvere senza troppe preoccupazioni ha in queste ore un motivo in più per guardarsi intorno. Motorola moto g87 nella colorazione PANTONE Blue Atoll ha infatti toccato il suo minimo storico assoluto su Amazon, scendendo sotto la soglia dei 300 euro. Il pacchetto è di quelli che fanno gola, con una fotocamera da 200MP stabilizzata otticamente, un display AMOLED capace di raggiungere 5.000 nit di picco e soprattutto la certificazione IP69, una vera rarità in questa fascia di prezzo.

Il taglio rispetto al listino consigliato è netto e trasforma il telefono in una delle proposte più interessanti del momento per chi desidera fotografia avanzata e robustezza senza svuotare il portafoglio. Trattandosi di un’offerta lampo conviene però dare un’occhiata da vicino sia alla scheda tecnica sia alle condizioni della promozione, perché i dettagli contano e qui ce ne sono parecchi che meritano attenzione.

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Fotocamera da 200MP e una resistenza fuori dal comune

Il vero asso nella manica di moto g87 è il comparto fotografico. Il sensore principale da 200MP con apertura f/1.8 sfrutta la tecnologia Ultra Pixel e la stabilizzazione ottica OIS, promettendo una sensibilità alla luce migliorata di ben 16 volte quando l’illuminazione scarseggia. C’è anche uno zoom lossless 2x, cioè senza perdita di qualità, mentre a completare il reparto arriva un ultragrandangolare da 8MP con campo visivo di 118 gradi. Sul fronte anteriore trova posto una camera da 32MP pensata per selfie e videochiamate.

Il pannello è un display AMOLED nella versione Extreme da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120Hz. La luminosità di picco di 5.000 nit, insieme al sensore di luce ambientale che regola tutto in automatico, rende lo schermo ben leggibile anche sotto il sole diretto. A proteggerlo da urti e graffi di tutti i giorni ci pensa il vetro Gorilla Glass 7i.

Sotto la scocca lavora il chipset MediaTek Dimensity 6400 a 6nm, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile con microSD. Il capitolo resistenza è probabilmente quello che più distingue il dispositivo Motorola dalla concorrenza, visto che oltre alle certificazioni IP66, IP68 e IP69 arriva anche lo standard militare MIL STD 810H. Pochi modelli della stessa categoria possono vantare una dotazione simile e questo lo colloca tra i telefoni più robusti del suo segmento.

La batteria da 5200 mAh con ricarica rapida TurboPower da 30W garantisce un’autonomia solida per l’uso quotidiano. Il quadro si chiude con un sistema audio stereo con Dolby Atmos e con Android 16 accompagnato dall’interfaccia Hello UX, elementi che rendono moto g87 un insieme tecnico davvero convincente considerata la fascia di prezzo in cui si muove.

Sconto del 33% su moto g87, i dettagli dell’offerta

Il prezzo di listino di 449,90 euro scende ora a 299 euro su Amazon, con uno sconto del 33% che porta il terminale alla cifra più bassa mai registrata. Il risparmio supera i 150 euro per uno smartphone che mette insieme una fotocamera da 200MP, uno schermo di qualità superiore e la protezione IP69.

La versione in promozione è quella con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione nella tinta PANTONE Blue Atoll, e nell’offerta sono compresi 3 anni di garanzia. Come spesso accade con un minimo storico, le scorte disponibili potrebbero esaurirsi in tempi piuttosto brevi.

Fonte: TecnoAndroid