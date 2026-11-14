RAM Rampage in Europa: pickup compatto da 48.000 euro più IVA

Il RAM Rampage arriva ufficialmente nei listini europei e porta con sé una formula piuttosto insolita per il mercato del Vecchio Continente. Dopo un primo assaggio dal vivo a Fieracavalli 2025, il marchio americano porta in Europa un mezzo che prova a infilarsi nello spazio rimasto libero tra i soliti furgoni da lavoro con il cassone e i SUV da famiglia più curati. I prezzi partono da 48.000 euro IVA esclusa e gli ordini nelle concessionarie sono già aperti.

Gli uomini del marketing lo hanno battezzato Premium Compact Lifestyle Pickup. Il nome suona un po’ altisonante ma dietro la sigla c’è un’idea molto concreta. Serviva un pickup compatto capace di caricare roba pesante senza costringere chi guida a convivere con un camioncino rigido e sgraziato negli spostamenti di tutti i giorni.

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Dimensioni e meccanica pensate per le strade europee

L’impostazione tecnica chiarisce subito le intenzioni del progetto. Il nuovo Rampage rinuncia al telaio a longheroni e traverse tipico della tradizione più dura dei pickup nordamericani. Nasce invece su una scocca portante con sospensioni a quattro ruote indipendenti e uno schema multilink al retrotreno, una scelta fatta per evitare che la parte posteriore saltelli sulle asperità quando il veicolo viaggia scarico.

Anche le misure raccontano qualcosa. La lunghezza si ferma a 5.028 mm mentre la larghezza arriva a 1.886 mm. Sono numeri importanti, nessuno lo nega, ma restano comunque inferiori a quelli dei classici pickup da una tonnellata venduti in Europa e questo rende un po’ più semplice muoversi nei centri urbani o nei parcheggi stretti.

La trazione integrale è di tipo on demand ed è gestita su ogni versione da un cambio automatico a nove marce. Quando il fondo si fa scivoloso o la pendenza aumenta entrano in gioco le ridotte 4WD Low e il controllo della velocità in discesa affidato all’Hill Descent Control. Il cassone posteriore misura 1.450 mm in lunghezza e ha le dimensioni giuste per ospitare di traverso un Europallet. A seconda dell’allestimento la portata utile sfiora i 1.015 kg.

Rebel e R/T, due caratteri molto diversi

La gamma si divide in due varianti ben distinte sia per indole sia per quello che si nasconde sotto la carrozzeria. Da una parte c’è la Rebel, pensata per chi vuole usare il veicolo per lavoro o per uscite fuori porta impegnative. Monta un 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm di coppia ed è l’unica versione in grado di portare il carico massimo fino a 1.015 kg. Da fuori si riconosce per i cerchi da 17 pollici con pneumatici All Terrain e per le protezioni sottoscocca che servono a evitare brutte sorprese sul pietrisco.

All’estremo opposto si colloca la R/T, sigla che sta per Road/Track. Qui le intenzioni si capiscono guardando il tachimetro. Sotto il cofano lavora un 2.0 Turbo benzina da 272 CV e 400 Nm di coppia che spinge il pickup da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi fino a una velocità massima di 220 km/h. L’assetto viene abbassato di 10 mm, lo scarico ha una voce più cupa e i cerchi crescono fino a 19 pollici. Pur guardando di più all’asfalto, questa versione garantisce comunque 750 kg di portata e la consueta trazione 4×4.

Interni, sistemi ADAS e prezzi di listino

Dentro l’abitacolo l’obiettivo è offrire un comfort da autovettura, con rivestimenti in pelle e sedili anteriori a regolazione elettrica fino a 12 vie. La plancia è dominata dalla doppia strumentazione digitale con uno schermo da 10,3 pollici per chi guida e un display touch da 12,3 pollici al centro dedicato ai contenuti multimediali, collegato a un impianto audio firmato Harman Kardon.

Sul fronte della sicurezza attiva il pickup americano offre i sistemi ADAS di Livello 2. Nell’elenco compaiono la guida assistita Hands on, il regolatore di velocità adattivo, il mantenimento attivo della corsia e la frenata automatica d’emergenza.

Passando ai costi, il listino del RAM Rampage parte da un prezzo base di 48.000 euro IVA esclusa. Gli ordini nelle concessionarie europee sono aperti da subito mentre i primi esemplari arriveranno su strada a partire da febbraio 2027.

Fonte: TecnoAndroid