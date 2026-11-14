Nexi, falsi SMS di pagamento: l’allarme della Polizia Postale

La Polizia Postale ha lanciato un nuovo avviso sui falsi SMS a nome Nexi, una truffa che sta circolando di nuovo e che punta dritta alle informazioni personali e ai conti correnti delle potenziali vittime. Il meccanismo è semplice quanto insidioso. I messaggi spesso si aprono con una frase come “È stata richiesta un’autorizzazione di pagamento” o qualcosa di molto simile, poi indicano cifre importanti, che a volte arrivano a migliaia di euro. Lo scopo è uno solo, cioè spingere chi legge ad agire di fretta. Ed è proprio questo l’errore da non commettere.

Chi ha messo in piedi il raggiro gioca tutto sulla paura. Davanti a un presunto addebito così pesante la reazione istintiva è quella di voler bloccare subito l’operazione, e il messaggio offre apparentemente la soluzione con un numero di telefono da contattare. Peccato che quel recapito non abbia nulla a che vedere con il servizio clienti. Dall’altra parte della linea c’è chi sta orchestrando la frode.

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Come funziona la truffa degli SMS Nexi

Il punto debole su cui fanno leva i criminali è il senso di urgenza. Farsi prendere dal panico significa in pratica consegnarsi nelle loro mani. Chiamare il numero indicato oppure rispondere al messaggio vuol dire avviare uno scambio diretto con gli autori del raggiro, che a quel punto proveranno a ottenere dati sensibili come i codici di accesso all’home banking.

La beffa è che quella telefonata non servirà affatto a fermare il pagamento sospetto, perché quel pagamento probabilmente non è mai esistito. Accadrà invece l’esatto contrario. Una volta in possesso delle credenziali, i truffatori quasi certamente effettueranno una o più operazioni all’insaputa della vittima, arrivando magari a svuotarle il conto. Il falso allarme diventa così il pretesto per un danno reale, e spesso piuttosto pesante.

Il copione dei finti SMS Nexi è costruito con cura proprio per sembrare credibile. Il nome di un operatore conosciuto, una cifra che fa saltare sulla sedia e un contatto pronto all’uso bastano a convincere molte persone che si tratti di una comunicazione autentica.

Le regole della Polizia Postale per non cadere nella trappola

Nel suo avviso la Polizia Postale ha indicato alcune regole di comportamento molto chiare per difendersi da questo tipo di raggiro. La prima riguarda proprio il numero riportato nel testo, che non va mai chiamato. Allo stesso modo non bisogna comunicare a nessuno password, PIN, codici OTP o dati della carta, qualunque sia la motivazione addotta da chi li richiede.

Anche gli eventuali link presenti nel messaggio vanno ignorati, senza cliccarci sopra. Se invece sorge il dubbio che qualcosa non vada, la strada corretta è controllare direttamente dall’app o dall’area riservata ufficiale se compaiono operazioni non riconosciute. E qualora servisse un chiarimento, Nexi va contattata esclusivamente attraverso i recapiti presenti sul sito ufficiale, mai usando quelli suggeriti nell’SMS ricevuto.

Purtroppo episodi del genere sono ormai all’ordine del giorno. Per questo il consiglio è di diffidare di qualsiasi comunicazione sospetta, anche quando sembra arrivare da un mittente autorevole e affidabile. Un nome noto nel campo del mittente non basta a garantire che il messaggio sia davvero quello che dichiara di essere.

In caso di necessità i canali più sicuri restano quelli ufficiali. Una chiamata al numero della propria filiale oppure una richiesta di assistenza avviata attraverso il sito o l’app ufficiale rappresentano il modo migliore per mettersi al riparo da questa truffa e dalle frodi simili che continuano a circolare.

Fonte: TecnoAndroid