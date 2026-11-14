ByteDance prepara un assistente AI per sfidare Muse di Meta

ByteDance, la società cinese che controlla TikTok, starebbe lavorando a un nuovo assistente AI pensato per entrare in competizione diretta con Meta e con il suo agente Muse. Il progetto sembra ormai vicino al traguardo e, stando alle indiscrezioni emerse finora, il debutto potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Un passo che conferma la volontà del gruppo di accelerare sul fronte dell’intelligenza artificiale, un terreno su cui i grandi nomi della tecnologia stanno investendo con sempre maggiore decisione.

Sul prodotto vero e proprio, per il momento, le informazioni sono davvero poche. Non si conosce il nome commerciale e non sono state rese note né le funzionalità né le modalità con cui il servizio potrà essere utilizzato. Le prime voci, però, lasciano intuire con una certa chiarezza la direzione scelta. L’assistente AI di ByteDance dovrebbe infatti avere uno scopo molto simile a quello dell’iniziativa sostenuta da Meta, cioè affiancare gli utenti nelle attività quotidiane con uno strumento in grado di agire in modo autonomo.

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Muse come termine di paragone

Il modello a cui guardare, inevitabilmente, è proprio Muse. L’agente sviluppato in casa Meta avrebbe già superato quota 10 milioni di utilizzatori, un dato che restituisce bene l’idea dell’interesse attorno a questa categoria di servizi. E il discorso non si ferma alla semplice diffusione. Mark Zuckerberg considera particolarmente promettenti le prospettive economiche dello strumento e ritiene che possa generare ricavi per singolo utente superiori a quelli prodotti dalle applicazioni che oggi formano l’ecosistema del gruppo.

È in questo scenario che si inserisce la mossa della casa madre di TikTok. Un assistente digitale capace di aiutare le persone nella gestione delle attività di tutti i giorni rappresenta, almeno nelle intenzioni dichiarate da Zuckerberg, una fonte di guadagno potenzialmente più interessante rispetto alle piattaforme social tradizionali. La società cinese, a quanto pare, punta a ritagliarsi uno spazio nello stesso segmento con una proposta propria.

La strategia di ByteDance e il nodo della privacy

Resta ancora avvolta nel mistero la possibilità che ByteDance decida di collegare il nuovo assistente a prodotti hardware. Il progetto costituirebbe comunque un tassello importante della strategia con cui il colosso cinese vuole rafforzare la propria posizione nel settore dell’intelligenza artificiale e avvicinarsi alle realtà più avanzate del comparto. Il percorso, però, non viene descritto come breve. Il cofondatore Zhang Yiming avrebbe infatti spiegato di recente ai dipendenti che potrebbe essere necessario attendere fino al 2029 o al 2030 prima di raggiungere un livello davvero competitivo in questo ambito.

L’eventuale arrivo sul mercato di un agente AI legato a ByteDance e a TikTok riaccenderebbe anche il dibattito sulla privacy e sulla tutela dei dati personali. Strumenti di questo genere, per offrire un servizio realmente utile, hanno potenzialmente bisogno di un accesso piuttosto ampio alle informazioni e alle attività di chi li utilizza. Più un assistente è autonomo, più deve conoscere le abitudini, gli impegni e le preferenze delle persone che lo adoperano.

Proprio per questo motivo gli interrogativi sulla gestione della privacy restano aperti, così come quelli sui limiti da fissare per gli assistenti digitali autonomi e sulle informazioni a cui dovrebbero poter accedere.

Fonte: TecnoAndroid