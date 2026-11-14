Google Traduttore ridisegna i widget: più ordine ed etichette

Chi tiene Google Traduttore sulla schermata home del proprio telefono Android potrebbe notare a breve un cambiamento piccolo ma piuttosto gradevole. Con la versione 10.43.74 dell’app, Google ha ridisegnato tutti e otto i widget disponibili e il risultato appare decisamente più ordinato rispetto a prima. Non si parla di una rivoluzione, ma di uno di quei ritocchi che saltano all’occhio quasi subito, soprattutto a chi usa queste scorciatoie tutti i giorni per cavarsela con una lingua straniera.

L’intervento rientra in quel lavoro di rifinitura continua che Google porta avanti sulle sue applicazioni, un dettaglio alla volta, senza troppi proclami. Stavolta il restyling riguarda entrambe le famiglie di widget offerte dal traduttore. Da una parte ci sono quelli grandi, dotati del campo di testo che permette di tradurre al volo una parola o una frase. Dall’altra troviamo le scorciatoie più piccole, introdotte all’inizio di quest’anno, che portano dritte a funzioni specifiche dell’app come la traduzione vocale o la fotocamera.

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Widget grandi più compatti e con angoli meno morbidi

Sui widget grandi la differenza più evidente riguarda i bordi arrotondati. Fino alla versione precedente ogni elemento aveva un proprio contorno che lo faceva sembrare un po’ gonfio, quasi staccato dal resto del riquadro. L’effetto complessivo era quello di tanti pezzi accostati tra loro più che di un blocco unico, e la cosa si notava parecchio sulla home.

Adesso l’insieme risulta molto più coeso e uniforme. Gli angoli sono più stretti e i vari componenti dialogano meglio tra loro, tanto che il widget assume l’aspetto di una vera interfaccia e non più di un’accozzaglia di pulsanti messi uno accanto all’altro. Un cambio di forma che sembra marginale sulla carta, eppure sulla schermata di uno smartphone Android rende il colpo d’occhio più pulito e decisamente più piacevole da guardare.

Scorciatoie piccole con etichette al posto delle icone

Sulle scorciatoie piccole la novità è forse ancora più concreta, perché tocca direttamente la praticità d’uso. Scompare infatti la piccola icona di Google Traduttore che campeggiava su ognuna di esse, un elemento che a conti fatti diceva poco e occupava spazio. Al suo posto arrivano delle etichette testuali che spiegano in modo chiaro a cosa serve ciascun collegamento. Prima bisognava ricordarsi a memoria quale simbolo aprisse la traduzione vocale e quale invece avviasse la fotocamera, con il rischio di toccare quello sbagliato nella fretta. Ora la funzione è scritta nero su bianco e non serve più tirare a indovinare. Una soluzione semplice, quasi ovvia, che però mancava e che rende i widget di Google Traduttore più immediati anche per chi li ha appena aggiunti alla propria home e non ha ancora preso confidenza con le varie opzioni.

Va precisato che il funzionamento dell’app non cambia di una virgola. Si tratta di un aggiornamento puramente estetico, che non introduce nuove funzioni e non modifica il comportamento del traduttore su Android. Le possibilità restano le stesse di prima, cambia soltanto il modo in cui vengono presentate sulla schermata principale del telefono. La nuova veste grafica è già in fase di distribuzione e sta arrivando gradualmente sui dispositivi Android con la versione 10.43.74 di Google Traduttore.

Fonte: TecnoAndroid