AOC Agon AG277UXA: monitor 4K a 200 Hz o Full HD a 400 Hz

AOC ha presentato in Cina il nuovo Agon AG277UXA, un monitor gaming da 27 pollici che prova a mettere insieme due modi di giocare che di solito viaggiano su binari separati. Da una parte c’è la qualità visiva del 4K a 200 Hz, dall’altra la velocità pura del Full HD a 400 Hz. Due configurazioni diverse racchiuse nello stesso pannello, pensate per chi non vuole scegliere una volta per tutte tra dettaglio grafico e reattività. Il punto di partenza è abbastanza noto a chi passa molte ore davanti a uno schermo. Giocare in alta risoluzione mantenendo una buona fluidità e spingere al massimo la frequenza di aggiornamento nei titoli competitivi sono esigenze che raramente convivono nello stesso prodotto. Con questo modello AOC prova a superare questa divisione, lasciando all’utente la libertà di decidere quale aspetto privilegiare a seconda del gioco del momento.

Due modalità per due stili di gioco

Entrando nel dettaglio, AOC Agon AG277UXA può lavorare a una risoluzione di 3840 per 2160 pixel con un refresh rate di 200 Hz. In alternativa il pannello può scendere a 1920 per 1080 pixel e in quel caso la frequenza sale fino a 400 Hz. Si tratta quindi di un compromesso dichiarato e molto chiaro, dove la nitidezza dell’immagine viene sacrificata quando serve una risposta più rapida e viceversa.

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La prima configurazione è pensata soprattutto per chi vuole godersi il dettaglio grafico dei giochi più spettacolari, quelli in cui ambientazioni, texture ed effetti visivi fanno la differenza. Con 200 Hz a disposizione la fluidità resta comunque elevata, quindi l’esperienza non perde di scorrevolezza nemmeno nelle scene più movimentate.

La seconda modalità punta invece tutto sulla rapidità di aggiornamento dell’immagine. È la scelta più adatta agli sparatutto competitivi, dove contano i riflessi e ogni frazione di secondo può decidere l’esito di uno scontro. Qui la risoluzione passa in secondo piano e conta soprattutto la capacità del monitor di mostrare in modo immediato quello che succede sullo schermo, una caratteristica molto apprezzata da chi gioca con un occhio alle classifiche.

Le funzioni pensate per il gioco competitivo

Oltre al doppio funzionamento AOC ha inserito alcune opzioni dedicate a chi affronta il gioco in maniera più seria e competitiva. Sono impostazioni piuttosto specifiche, che si rivolgono a un pubblico abituato a curare ogni dettaglio della propria postazione e a cercare il massimo controllo sulla partita.

La prima permette di ridurre digitalmente l’area visualizzata a 24,5 pollici. In questo modo l’azione si concentra maggiormente nella parte centrale dello schermo e lo sguardo deve spostarsi meno per tenere sotto controllo ciò che accade. È una soluzione che richiama le dimensioni dei pannelli spesso preferiti in ambito competitivo, ottenuta però senza cambiare monitor e senza rinunciare ai 27 pollici quando servono.

La seconda opzione prevede invece l’uso del formato 4:3 con una risoluzione di 1280 per 960 pixel. Anche in questo caso l’obiettivo è offrire a chi gioca a livello competitivo una configurazione specifica, diversa da quella standard, con cui adattare la visualizzazione alle proprie abitudini.

Il nuovo Agon AG277UXA si presenta così come un monitor da 27 pollici capace di cambiare comportamento a seconda delle necessità. Il pannello lavora in 4K a 200 Hz per i titoli più curati dal punto di vista visivo e scende in Full HD a 400 Hz quando la priorità diventa la velocità, con in più la possibilità di ridurre l’area a 24,5 pollici oppure di passare al formato 4:3 a 1280 per 960 pixel.

Fonte: TecnoAndroid