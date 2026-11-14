Obbligo gomme invernali dal 15 novembre: multe fino a 338 euro

Dal 15 novembre scatta ufficialmente l’obbligo di dotazioni invernali per chi viaggia in auto in Italia, e chi non si è ancora organizzato rischia una multa che può arrivare fino a 338 euro, con l’aggiunta del possibile blocco della vettura. Allo scoccare della mezzanotte termina infatti il mese di deroga concesso a partire dal 15 ottobre, pensato proprio per dare a tutti il tempo di adeguarsi. Da quel momento la regola diventa pienamente operativa e resterà in vigore su gran parte della rete viaria nazionale fino al prossimo 15 aprile.

Per gli automobilisti si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della stagione, e anche uno dei più rischiosi sul piano economico. L’obbligo riguarda autostrade, strade statali e provinciali, e i tratti interessati sono riconoscibili grazie all’apposito cartello blu con la ruota catenata. Chi lo incontra lungo il percorso deve avere a bordo l’equipaggiamento previsto, senza eccezioni legate alla distrazione o al ritardo nel cambio gomme.

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Sanzioni pesanti e il rischio di restare fermi

Il Codice della Strada non usa la mano leggera con chi si fa trovare impreparato. Circolare senza dotazioni invernali dove vige l’obbligo comporta sanzioni amministrative che cambiano a seconda del tipo di strada. Nei centri abitati la multa oscilla tra un minimo di 41 e un massimo di 169 euro. Fuori città il conto si fa decisamente più salato, perché sulle strade extraurbane e in autostrada la sanzione va da 85 a 338 euro, accompagnata dalla decurtazione di 3 punti dalla patente.

C’è poi un aspetto che sfugge a parecchi conducenti. Le Forze dell’Ordine possono infatti disporre il fermo immediato del veicolo, il che significa che il viaggio si interrompe letteralmente sul posto. L’auto non può ripartire finché non viene messa in regola, con tutti i disagi che una situazione del genere comporta, soprattutto lontano da casa o lungo un tratto autostradale.

Gomme termiche, quattro stagioni o catene a bordo

La soluzione più sicura per affrontare asfalto freddo e ghiacciato resta la sostituzione degli pneumatici estivi con un treno di gomme invernali. Si riconoscono dalla marcatura M+S, cioè Mud+Snow, meglio ancora se affiancata dal simbolo del fiocco di neve e della montagna a tre picchi. La normativa però prevede anche alcune alternative del tutto legittime per evitare il cambio stagionale.

La prima riguarda le gomme 4 stagioni. Chi monta pneumatici All Season dotati della sigla M+S e con un indice di velocità uguale o superiore a quello riportato sul libretto è esentato dal cambio e può circolare tutto l’anno senza temere sanzioni. Un vantaggio non da poco per chi preferisce non dover pensare due volte l’anno alla sostituzione degli pneumatici.

La seconda strada passa dalle catene da neve. Il Codice equipara infatti le gomme termiche al possesso di mezzi antisdrucciolevoli, quindi basta tenere nel bagagliaio un set di catene omologate e della misura corretta per i propri pneumatici. In alternativa vanno bene anche le moderne calze da neve omologate secondo la norma europea EN 16662. In questo modo si resta in regola anche continuando a viaggiare con le gomme estive montate.

Moto e scooter, nessun obbligo ma un divieto preciso

Il discorso cambia completamente per motocicli e ciclomotori. Per moto e scooter non esiste alcun obbligo di montare pneumatici invernali, e le due ruote possono quindi circolare liberamente anche nei mesi più freddi. La legge introduce però un divieto assoluto legato alle condizioni meteo. In caso di nevicate in corso, oppure in presenza di neve e ghiaccio sulla carreggiata, i mezzi a due ruote devono tassativamente fermarsi e non possono transitare.

Fonte: TecnoAndroid