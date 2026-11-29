Una Mercedes Classe G firmata Brabus difficilmente passa inosservata, figurarsi quando sulla carrozzeria compaiono i lampeggianti blu e la livrea della polizia tedesca. È proprio questo il biglietto da visita della Brabus D45 Adventure, presentata dal preparatore di Bottrop al Salone dell’Auto di Essen nella giornata di anteprima del 27 novembre 2026. Alla base c’è la G 450 d dell’attuale generazione W465, trasformata in un fuoristrada dall’aspetto decisamente istituzionale.

Nessuna nuova auto di servizio in arrivo per le forze dell’ordine, però. Il progetto è nato all’interno di Tune it! Safe!, l’iniziativa tedesca che punta a sensibilizzare gli automobilisti sulle elaborazioni capaci di rispettare le norme di sicurezza e le prescrizioni di omologazione.

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Una Classe G lontana dalle solite Brabus

Quando si pensa alle creazioni di Brabus su base Mercedes Classe G vengono subito in mente le esuberanti versioni AMG, con potenze esagerate, cerchi in lega enormi e carrozzerie piene di dettagli in fibra di carbonio. Stavolta la scelta è caduta invece sulla G 450 d, una variante a gasolio che si presta bene a un allestimento dal carattere fuoristradistico.

La D45 Adventure mantiene quella sagoma squadrata che, nonostante il passare dei decenni, continua a rendere la Classe G riconoscibile ovunque. La livrea della polizia e i dispositivi luminosi tipici delle pattuglie le regalano però una personalità piuttosto insolita per un’elaborazione del marchio tedesco. Anche per Tune it! Safe! si tratta di una novità, visto che nelle edizioni passate la campagna aveva puntato soprattutto su vetture sportive dall’assetto ribassato.

Elaborare un’auto senza uscire dalle regole

Dietro la curiosità per la Mercedes in uniforme si nasconde una questione tutt’altro che secondaria. In Germania la cultura del tuning ha radici profonde e attorno a essa si è sviluppato un intero settore industriale specializzato in componenti per il mercato dei ricambi e degli accessori. Il confine tra una personalizzazione regolarmente omologata e una modifica che rende il veicolo inadatto alla circolazione su strada, tuttavia, non sempre è chiaro agli appassionati.

Da anni la campagna cerca di colmare proprio questa distanza, sfruttando auto particolarmente vistose per catturare l’attenzione del pubblico. Il fuoristrada di Brabus è il ventiduesimo veicolo realizzato nell’ambito del progetto e porta il discorso sulle elaborazioni legali anche nel mondo delle 4×4. Del resto mettere mano all’assetto, alle dimensioni delle ruote o alla carrozzeria richiede competenze specifiche. Interventi che sembrano banali possono cambiare il comportamento dinamico dell’auto, soprattutto su mezzi pesanti e con un baricentro relativamente alto come questo.

Essen, il palcoscenico giusto per un fuoristrada in divisa

La scelta della rassegna di Essen per il debutto non è affatto casuale. La manifestazione tedesca è da tempo un punto d’incontro importante tra preparatori, produttori di accessori e appassionati, con un occhio di riguardo per le personalizzazioni più ricercate.

In un contesto simile una Classe G con i colori della polizia diventa anche un curioso ribaltamento dei ruoli. La stessa auto che di norma attirerebbe l’attenzione degli agenti per il suo aspetto appariscente si trasforma infatti in uno strumento per promuovere il rispetto delle regole.

Sugli interventi meccanici effettuati da Brabus sulla G 450 d mancano ancora informazioni dettagliate. Non ci sono indicazioni precise su eventuali modifiche al motore, sulle prestazioni o sul costo dell’elaborazione, anche perché la Brabus D45 Adventure è nata con uno scopo prevalentemente dimostrativo, lontano dalle esigenze operative di una vera pattuglia.

Fonte: TecnoAndroid