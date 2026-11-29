Dietro la calma proverbiale di Tim Cook si nascondeva un capo capace di mettere in soggezione chiunque senza mai alzare la voce. Già quando guidava le operazioni di Apple, molto prima di diventare amministratore delegato, mostrava un carattere stoico e riservato che raramente lasciava trapelare i suoi pensieri. Un giorno emerse un grave problema di produzione e Cook disse che qualcuno doveva andare in Cina. Poco dopo guardò Sabih Khan, uno dei dirigenti di punta, e gli chiese perché fosse ancora lì. Khan si alzò, raggiunse l’aeroporto di San Francisco e partì senza nemmeno cambiarsi i vestiti.

Tim Cook e il metodo dell’interrogatorio

Cook arrivò a Cupertino nel 1998 e come prima mossa convocò una riunione sulle operazioni. Voleva conoscere ogni dettaglio di una catena di approvvigionamento in condizioni disastrose, con computer invenduti accatastati e stabilimenti di proprietà in California, Irlanda e Singapore. Joe O’Sullivan, che all’epoca dirigeva le operazioni ad interim, ricordava di aver visto piangere uomini fatti e finiti.

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Lo stile di Tim Cook era quello dell’interrogatorio serrato. Chiedeva quante unità fossero state prodotte e, se la risposta era diecimila, passava subito alla resa. Con il 98% dei dispositivi che superava il controllo qualità non era soddisfatto e voleva sapere come avessero fallito gli altri due su cento. O’Sullivan restava a fissarlo senza la minima idea della risposta. Così la squadra imparò a prepararsi su ogni domanda immaginabile e finì per somigliare parecchio al suo capo.

Decifrarlo era quasi una scienza. Durante una visita a Singapore il team locale di Apple lo accolse con banane e barrette energetiche per le sue giornate da quattordici ore, oltre agli ingredienti del pollo al vapore con verdure che mangiava a pranzo e a cena. Mentre ascoltava le presentazioni dondolava sulla sedia ed era un buon segno. Quando smetteva di muoversi aveva trovato un errore e stava per chiedere spiegazioni.

Mille rotazioni di magazzino come obiettivo

Per Cook l’inventario era una questione fondamentale. Computer e componenti fermi su uno scaffale erano come verdure che, se aspettavano troppo, andavano a male. In quella visita la squadra gli mostrò con orgoglio di aver portato la rotazione delle scorte da otto a oltre venticinque volte l’anno, seconda solo a Dell. Lui smise di dondolare e domandò come sarebbero arrivati a cento. O’Sullivan rispose che erano vicini. Poi arrivò la seconda domanda, e a mille? Qualcuno rise perché significava rinnovare il magazzino quasi tre volte al giorno, ma Cook li fissò con freddezza. Parlava sul serio e quel numero divenne l’obiettivo.

In pochi anni l’azienda produceva su ordinazione e quasi non aveva scorte a bilancio. Parte del trucco fu una linea gialla dipinta sul pavimento delle fabbriche: i pezzi da un lato risultavano ancora del fornitore finché non venivano portati oltre per l’assemblaggio. Il prodotto in magazzino passò da un mese a sei giorni nel primo anno e ad appena due in quello successivo. Quando serviva spendere però Cook non si tirava indietro. Per il lancio dell’iMac colorato gli consigliarono sette strumenti di produzione e O’Sullivan ne riteneva sufficienti tre, ma lui ne autorizzò quattordici raddoppiando la capacità.

Nel 2002 portò questa filosofia in Cina. L’iMac a forma di caramella gommosa stava per lasciare il posto a un modello a schermo piatto e Foxconn doveva allestire una linea da 1.500 unità al giorno. Steve Jobs però cambiò il pubblico di riferimento e la capacità andava decuplicata in fretta. Cook volò lì con alcuni dei migliori ingegneri dell’azienda e trascorse il Ringraziamento e il Natale in fabbrica, lavorando quando necessario accanto a Terry Gou, fondatore di Foxconn. I computer partirono in aereo a fine dicembre, in tempo per rientrare nelle vendite del trimestre.

Una squadra a immagine del capo

Da quel modo di lavorare nacque un gruppo simile al suo leader. Jeff Williams, arrivato da IBM, divenne il numero due, Deirdre O’Brien si occupò delle previsioni della domanda e poi c’era Sabih Khan, laureato in Economia e Ingegneria meccanica, notato proprio durante un importante problema di produzione. Il team operativo diventò famoso per l’assenza di drammi. A fine trimestre una dozzina di luogotenenti scriveva su foglietti adesivi ciò che era andato storto, poi li attaccava su una lavagna dove venivano raggruppati e discussi. O’Sullivan lo paragonava a un confessionale perché nessuno voleva mettere in cattiva luce un collega.

Presentarsi davanti a Tim Cook impreparati era tutt’altra storia. Se percepiva che qualcuno non conosceva l’argomento perdeva la pazienza, diceva «avanti» e girava pagina dell’ordine del giorno. Alcuni uscivano da quelle riunioni in lacrime. Oggi Sabih Khan è il direttore operativo di Apple, lo stesso incarico ricoperto un tempo da Cook, mentre il ruolo di amministratore delegato è passato a John Ternus.

Fonte: TecnoAndroid