Hyundai rilancia la propria strategia in Cina con il Hyundai Mercury Concept, un prototipo elettrico svelato al Salone di Guangzhou che anticipa il prossimo modello destinato esclusivamente al mercato cinese. Il concept darà vita già il prossimo anno a una vettura di serie chiamata Ioniq M, che arriverà poco dopo il debutto della particolarissima Ioniq V. Le ambizioni del marchio sudcoreano nel Paese asiatico crescono e questo nuovo SUV ne è la prova più evidente.

Proprio come la Ioniq V, anche il Mercury Concept ha ben poco in comune con i modelli che Hyundai vende oggi in Occidente e punta tutto su uno stile decisamente futuristico. La versione di produzione dovrebbe somigliare moltissimo al prototipo, a parte dettagli come gli specchietti retrovisori. Del resto il mercato cinese è estremamente competitivo e alla casa serve un’auto capace di farsi notare davvero.

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Un SUV di segmento B dallo stile deciso

Il nuovo SUV di segmento B si presenta con un frontale affilato, luci diurne a LED dal disegno spigoloso e una sezione centrale grigio scuro che crea un forte contrasto con la brillante vernice verde battezzata Citrine Neon. Il prototipo poggia su cerchi di grandi dimensioni e sfoggia un parabrezza molto inclinato. Si tratta senza dubbio di un’auto audace, anche se non estrema quanto la Ioniq V, e probabilmente è un bene. L’abitacolo invece non è ancora stato mostrato.

La coda della Hyundai Mercury appare un po’ più sobria rispetto all’anteriore. Spiccano un diffusore scenografico con elementi in tinta carrozzeria, uno spoiler sul tetto e sottili fanali posteriori a LED, abbinati a un portellone dalle superfici scolpite. Se fosse venduta anche fuori dalla Cina potrebbe riscuotere parecchio successo.

Batteria sostituibile grazie alla collaborazione con CATL

Il nome scelto segue la scia dei pianeti già inaugurata da Hyundai. Prima è arrivato il Venus concept, presentato all’inizio di quest’anno e trasformato poi nella Ioniq V. C’è poi l’Earth concept, un grande SUV dall’aspetto robusto che anticipa un nuovo modello di serie previsto per il 2028.

Sul fronte tecnico le informazioni restano scarse. Hyundai non ha diffuso dettagli sulla motorizzazione del Mercury Concept né su quella della futura versione di produzione e si è limitata a confermare che sarà completamente elettrica. Il costruttore ha però fatto sapere di lavorare insieme a CATL per sviluppare una variante compatibile con il battery swapping, cioè la sostituzione rapida della batteria, una soluzione che elimina i tempi e i fastidi legati alla ricarica.

I prossimi passi della famiglia Ioniq in Cina

I piani del marchio sudcoreano per la gamma Ioniq sul mercato cinese non finiscono qui. Il prossimo anno debutterà infatti una versione della Ioniq V con motore range extender, ovvero ad autonomia estesa, di cui al momento non si conosce alcun dato tecnico.

L’attuale Ioniq V completamente elettrica, svelata nei mesi scorsi ed esposta anch’essa a Guangzhou, è disponibile con batterie al litio con chimica al fosfato da 53,5 kWh e 66,8 kWh. Il modello monta un singolo motore elettrico che eroga 188 cv oppure 225 cv a seconda della versione. Hyundai ha inoltre comunicato di avere in programma altri due veicoli NEV destinati alla Cina, il cui lancio è previsto per il 2029.

Fonte: TecnoAndroid