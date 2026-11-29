Il Mondiale Rally Raid 2026 ha trovato il suo verdetto solo negli ultimi chilometri dell’Abu Dhabi Desert Challenge, dove Nasser Al-Attiyah si è preso la vittoria della gara mentre Seth Quintero ha festeggiato il titolo piloti. Il campionato FIA e FIM, per una volta, ha chiuso i battenti negli Emirati, con partenza e arrivo ad Al Ain, città a ridosso del confine con l’Oman, e 1319 chilometri da affrontare contro il cronometro.

Si tratta della 35ª edizione della corsa emiratina, arrivata dopo Dakar, Portogallo, Argentina e Marocco con entrambi i titoli ancora in bilico. Le gare in calendario sono poche, ma a partire dalla Dakar, che resta la colonna portante della serie, la tensione agonistica non è mai calata. Il problema semmai è un altro, cioè il numero ridotto di concorrenti al traguardo. È il lato oscuro della serie iridata, che fatica a mantenere alti livelli di partecipazione, e il motivo è abbastanza semplice. Per gli amatori e gli appassionati che da sempre popolano la disciplina i costi sono importanti e la preparazione è lunga e complessa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Mondiale Rally Raid: Quintero campione del mondo più giovane di sempre

A conquistare il titolo W2RC Ultimate è stato il ventiquattrenne americano, che diventa così il più giovane campione nella storia del Mondiale FIA Rally Raid. Alle spalle della sua Toyota GR DKR Hilux premevano sia Al-Attiyah sia Sébastien Loeb, ma Seth Quintero ha messo in pista una maturità agonistica che finora non aveva mai mostrato fino in fondo. Il talento era già noto a tutti, stavolta è arrivata anche la gestione.

Il terzo posto assoluto ottenuto ad Abu Dhabi insieme al navigatore Andrew Short è bastato, dopo i successi in Argentina e Marocco, per chiudere una pratica tutt’altro che semplice. A Short va infatti il titolo W2RC Ultimate riservato ai navigatori. Per blindare il risultato, Toyota Gazoo Racing aveva affidato al compagno di squadra il compito di coprire le spalle al pilota statunitense, pronto a intervenire con assistenza in caso di necessità.

Dall’altra parte c’era Nasser Al-Attiyah, ancora una volta protagonista assoluto. Il sei volte vincitore della Dakar si è presentato al finale di stagione con 20 punti da recuperare e per un soffio non ci è riuscito. Con la vittoria assoluta e due successi di tappa al volante della Dacia, ha guadagnato 15 punti sul rivale nel quinto e ultimo round, un margine però insufficiente. Nell’ultima giornata, partito per primo sulla pista e quindi senza tracce da seguire, il pilota qatariota ha superato l’ostacolo con la solita autorità chiudendo quarto di giornata, appena 48 secondi dietro il compagno Lucas Moraes. Per lui è la sesta affermazione all’Abu Dhabi Desert Challenge.

Dacia saluta il W2RC con il titolo costruttori

Le Dacia Sandriders chiudono la loro avventura nel Mondiale con il successo negli Emirati e il titolo costruttori. In 11 partecipazioni hanno messo insieme sei vittorie, Dakar compresa, cinque podi e 27 successi di tappa. La sesta vittoria, salvo ripensamenti l’ultima, è proprio questa, la seconda stagionale per Al-Attiyah e il navigatore belga Fabian Lurquin.

Al secondo posto si sono piazzati Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger, regalando al marchio una doppietta esattamente come al debutto del Rallye du Maroc nell’ottobre 2024. Il brasiliano Lucas Moraes e lo spagnolo Pablo Moreno hanno chiuso quarti nella generale dopo aver guidato la classifica in due occasioni. Ora la scena passa alle Aston Martin, attese al debutto alla Dakar 2027.

Questa la classifica finale della gara FIA. Primi Al-Attiyah e Lurquin su Dacia in 12 ore 53 minuti e 5 secondi, poi Loeb e Boulanger su Dacia in 12 ore 55 minuti e 49 secondi, terzi Quintero e Short su Toyota in 13 ore e 7 secondi. Quarti Moraes e Moreno su Dacia in 13 ore 4 minuti e 7 secondi, quinti i sudafricani Henk Lategan e Brett Cummings su Toyota in 13 ore e 21 minuti. Nella graduatoria del campionato Quintero chiude con 167 punti davanti ad Al-Attiyah con 162 e Loeb con 161, seguono Moraes con 103 e Lategan con 100.

Con la tappa di Al Ain si archivia la stagione W2RC 2026 e mancano poche settimane al via del nuovo campionato, che scatterà con la Dakar 2027 dal 9 al 23 gennaio. La 49ª edizione della maratona torna in un certo senso alle origini, con un percorso tra Portogallo e Marocco. Prologo e prima tappa si correranno in Algarve, poi spazio a 11 tappe in Africa per un totale di 7.824 chilometri, di cui 4.341 di prove speciali cronometrate.

Fonte: TecnoAndroid