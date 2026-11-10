PS6 portatile, per Layden funzionerebbe solo senza console fissa

Una PS6 portatile potrebbe davvero avere successo, ma a una condizione che farebbe sobbalzare parecchi appassionati: rinunciare alla classica console da salotto. È questa, in sostanza, la posizione di Shawn Layden, che nutre più di un dubbio sulla possibilità che Sony riesca a sostenere contemporaneamente una macchina fissa e un dispositivo da tenere tra le mani. Secondo l’ex dirigente, concentrare tutte le energie soltanto sull’handheld è una strada che può portare risultati concreti.

Il discorso nasce durante una recente apparizione nel podcast Trophy Room: A PlayStation Show, dove Layden ha parlato delle future strategie della casa giapponese e delle mosse che il colosso nipponico potrebbe mettere in atto sul fronte hardware. Non si tratta di una voce qualunque. Layden è stato presidente di SIE Worldwide Studios, quindi conosce bene i meccanismi interni del marchio PlayStation e le logiche con cui vengono prese certe decisioni.

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Il nodo delle due console

Il punto centrale del ragionamento riguarda la difficoltà di portare avanti due progetti hardware in parallelo. Layden non esclude affatto l’idea di una console portatile firmata Sony, anzi la considera una possibilità con un potenziale reale. Quello che mette in discussione è la convivenza tra due macchine diverse, una pensata per il televisore di casa e l’altra per il gioco in mobilità. Il suo dubbio è piuttosto netto. Mantenere in vita una console domestica e, allo stesso tempo, una portatile rischierebbe di diventare un peso difficile da gestire per l’azienda. Ecco perché, nella sua visione, la vera chiave del successo passerebbe da una scelta di campo precisa, senza mezze misure. Puntare sull’handheld sì, ma facendolo in modo esclusivo.

È proprio qui che si trova quella che molti definirebbero una rinuncia clamorosa. Da sempre il nome PlayStation è legato all’idea della console da collegare alla TV, quella che domina il salotto e attorno a cui ruota l’intero ecosistema. Immaginare un futuro in cui la prossima generazione abbandoni questa impostazione significherebbe ribaltare un’abitudine consolidata per milioni di giocatori.

Una PS6 portatile come unica strada

Il ragionamento di Layden, quindi, non riguarda tanto la fattibilità tecnica di un dispositivo portatile, quanto la strategia complessiva che Sony dovrebbe adottare. Secondo l’ex presidente, una PS6 pensata esclusivamente come handheld potrebbe funzionare proprio perché eviterebbe di dividere risorse e attenzioni tra due prodotti distinti. Una sola piattaforma, un solo obiettivo.

Va sottolineato che si tratta del parere di un ex dirigente e non di un annuncio ufficiale. Layden non parla a nome dell’azienda giapponese, ma offre la lettura di chi ha vissuto dall’interno le dinamiche del gruppo e prova a ipotizzare quali passi potrebbero essere compiuti sul fronte hardware nei prossimi anni. Le sue parole si inseriscono comunque in un dibattito che coinvolge da tempo il pubblico PlayStation, sempre più curioso di capire quale forma avrà la prossima generazione. L’ipotesi di una console da portare ovunque affascina molti utenti, mentre l’idea di perdere la tradizionale macchina da salotto ne preoccupa altrettanti. La posizione espressa da Layden durante l’intervista a Trophy Room: A PlayStation Show è chiara: Sony difficilmente potrà permettersi di sostenere entrambe le strade, mentre una scommessa totale sul formato portatile, secondo l’ex numero uno di SIE Worldwide Studios, ha tutte le carte in regola per avere successo.

Fonte: TecnoAndroid