PS Plus Extra: arrivano Helldivers 2 e Dying Light 2

Il catalogo di PS Plus Extra si aggiorna ancora e questa volta l’elenco fa parecchio rumore, perché tra i titoli in arrivo spiccano Helldivers 2 e Dying Light 2. Sony ha ufficializzato la lista dei giochi che entrano nel catalogo dei livelli Extra e Premium, chiudendo il cerchio dopo l’indiscrezione, poi confermata, sullo sbarco dello sparatutto cooperativo nell’abbonamento. Un mese, insomma, che gli iscritti avevano già segnato in agenda.

L’annuncio segue il consueto copione: prima la notizia che scalda l’ambiente, quella relativa a Helldivers 2, poi la comunicazione completa con tutti gli altri nomi che vanno a rimpolpare la libreria. E il risultato è una selezione che, sulla carta, mette insieme generi e appeal diversi, dal cooperativo più caotico all’azione in mondo aperto.

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Helldivers 2 apre le danze, Dying Light 2 completa il colpo

Il caso di Helldivers 2 è particolare, perché parliamo di un titolo che ha costruito la propria identità sul gioco di squadra e su una community sempre in movimento. Ritrovarlo dentro PlayStation Plus significa, di fatto, aprire le porte a una nuova ondata di reclute pronte a scendere sui pianeti, con tutto quello che comporta in termini di caos organizzato e di fuoco amico. Non capita spesso che un gioco così identificativo per l’ecosistema PlayStation finisca nel catalogo, e il tempismo dell’annuncio ha alimentato non poche discussioni tra gli abbonati.

Accanto arriva Dying Light 2, che porta con sé una proposta molto diversa: parkour, sopravvivenza e una città da attraversare cercando di non farsi sorprendere dal buio. Due anime opposte, quindi, che coprono fasce di pubblico differenti e che insieme danno all’aggiornamento di agosto un peso specifico superiore alla media. Chi ha rimandato l’acquisto di uno dei due, per un motivo o per l’altro, si ritrova la strada spianata senza dover mettere mano al portafoglio.

Come funziona l’aggiornamento del catalogo

Il meccanismo, per chi si è abbonato di recente, resta lo stesso di sempre. I giochi entrano nel catalogo Extra e restano disponibili a tempo indeterminato, salvo comunicazioni contrarie, e possono essere scaricati e giocati liberamente fino a quando l’abbonamento è attivo. Il livello Premium aggiunge invece la propria offerta, con i titoli classici e le proposte legate alle vecchie generazioni, oltre alla possibilità di provare alcune produzioni tramite versioni di prova a tempo.

Una differenza che vale la pena ricordare, perché nel calderone dei rinnovi mensili è facile confondersi tra ciò che è incluso in un piano e ciò che invece richiede l’abbonamento superiore. La lista di agosto, in ogni caso, tocca entrambi i livelli, e l’ossatura principale resta quella dei titoli Extra, dove appunto si posizionano i due nomi più pesanti dell’intera tornata.

Per gli abbonati la routine è semplice: una volta effettuato lo switch del catalogo, i giochi compaiono nella sezione dedicata dello store e vanno aggiunti alla propria libreria per poter partire con il download. Un passaggio banale ma spesso dimenticato, che ogni mese genera la solita ondata di dubbi su forum e social. Chi vuole assicurarsi Helldivers 2 e Dying Light 2 farà bene a riscattarli con calma, ma senza dimenticarsene del tutto, considerando che nel catalogo PS Plus nulla è garantito per sempre.