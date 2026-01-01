PS Plus Essential, svelati i giochi di gennaio

Finalmente ci siamo. Dopo svariati rumors e leaks, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del colosso del gaming Sony. Sono stati infatti da poco rivelati i nomi dei videogiochi che saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026 per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento a PlayStation Plus Essential. Nello specifico, si tratta di tre nuove uscite, che rimarranno a disposizione degli utenti per circa un mese.

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PS Plus Essential, Sony annuncia ufficialmente i videogiochi in arrivo a gennaio 2026

Siamo appena approdati a gennaio e il colosso del gaming Sony ha già rivelato i nomi dei videogiochi in uscita per i suoi abbonati al servizio di PlayStation Plus Essential. Come già accennato in apertura, erano emersi fino ad ora svariati rumors e leaks al riguardo, ma ora è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda. Per il momento, saranno resi disponibili gratuitamente al download per gli abbonati un totale di tre videogiochi. Questi saranno disponibili al download a partire dalla giornata del prossimo 6 gennaio 2026, proprio in occasione della festività della Befana. I videogiochi in questione rimarranno a disposizione degli utenti per circa un mese, ovvero fino alla giornata del 2 febbraio 2026. Ecco qui di seguito i nomi dei videogiochi in arrivo fra qualche giorno.

Need for Speed Unbound , per PS5

, per PS5 Disney Epic Mickey: Rebrushed , sia per PS4 sia per PS5

sia per PS4 sia per PS5 Core Keeper ,sia per PS4 sia per PS5

Si tratta dunque di titoli di un certo spessore, a cui tutti gli abbonati a PS Plus Essential potranno accedere in comodità per circa un mese. Il primo titolo, ovvero Need for Speed Unbound sarà disponibile per la nuova console di ultima generazione di casa Sony, ovvero la nuova PlayStation 5. Gli altri due titoli, ovvero Disney Epic Mickey: Rebrushed e Core Keeper saranno disponibili per entrambe le console da gaming del colosso giapponese Sony, ovvero la precedente PS4 e la nuova PS5.