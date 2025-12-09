Project Suncatcher: data center solari in orbita per alimentare l’AI

Facciamo un attimo un passo indietro e pensiamo a quanto può essere folle quello che sta per fare Google. Non stiamo parlando di una nuova app o di un algoritmo più veloce, no. La compagnia sta letteralmente provando a spedire i suoi data center nello spazio. Avete capito bene: satelliti pieni zeppi di server in orbita, pronti ad alimentare l’AI del futuro.

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Google prova a portare i data center nello spazio con Project Suncatcher

Il progetto ha un nome che suona già di fantascienza, Project Suncatcher, ma il bello è che non è affatto fantasia. Potrebbe diventare realtà già nel 2027. La cosa non nasce per capriccio, ma da un problema serissimo che sta affliggendo i giganti tecnologici. Il CEO di Google, Sundar Pichai, è stato chiarissimo: l’Intelligenza Artificiale è un mostro che divora energia. I data center che abbiamo sulla Terra stanno consumando quantità di elettricità pazzesche, e le proiezioni dicono che questo consumo potrebbe triplicare nel giro di pochissimi anni. Insomma, un vero incubo energetico ed ecologico.

E qui arriva l’idea geniale: spostare parte di questa infrastruttura lassù. Perché? Perché nello spazio puoi sfruttare il sole in maniera continua, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, senza l’interruzione di nuvole, notte o atmosfera. Significherebbe risparmiare sulle risorse terrestri in modo clamoroso e dare una bella sforbiciata all’impatto ambientale di questo settore. Un po’ come se avessero trovato la macchina del moto perpetuo, alimentata dalla stella più vicina.

Il piano è di quelli che fanno tremare i polsi: Google, insieme all’azienda aerospaziale Planet, ha intenzione di lanciare in orbita dei veri e propri rack di macchine, distribuite su due satelliti prototipo. Dentro ci saranno le TPU, le loro unità di calcolo super-veloci e personalizzate. La cosa più affascinante è come comunicheranno: niente più fibra ottica da posare per terra o sotto i mari. Questi server spaziali parleranno tra loro usando collegamenti laser ad alta velocità. Sì, laser. È un approccio che stravolge completamente l’idea che abbiamo di data center, liberandolo dalle catene fisiche e logistiche che lo legano al nostro pianeta.

La visione di Google è ambiziosa, come sempre. Pensano che entro una decina d’anni questa soluzione diventerà la norma, aprendo la strada a strutture spaziali gigantesche, capaci di fornire energia e potenza di calcolo praticamente illimitate, senza stressare le nostre reti elettriche già sotto pressione.

Google e Planet lanciano server spaziali con calcolo ad energia solare

Questa fuga verso l’orbita non è solo un esercizio di stile tecnologico, ma una mossa strategica che vale oro. Chi riuscirà per primo a padroneggiare data center alimentati a energia solare nello spazio si garantirà un vantaggio enorme nel settore dell’AI. La potenza di calcolo, infatti, è la vera merce di scambio del futuro, la benzina che fa girare il mondo dell’Intelligenza Artificiale. Non è un caso che persino Jeff Bezos abbia scommesso su questo futuro, dicendo che i data center solari spaziali diventeranno più economici e diffusi di quelli terrestri entro vent’anni. È evidente: tra qualche anno, quando parleremo di cloud, non dovremo pensare solo a capannoni anonimi sulla Terra, ma a piattaforme brillanti che raccolgono la luce del sole per dare vita alle AI più sofisticate.

Con il suo Project Suncatcher, Google sta provando a riscrivere le regole del gioco, trasformando quello che era un enorme problema – il fabbisogno energetico dell’AI – in un’opportunità unica per espandere il proprio impero ben oltre l’atmosfera. È un salto audace, che riesce a unire alta tecnologia, corsa allo spazio e sostenibilità, con l’obiettivo ultimo di ridefinire per sempre cosa significa avere un data center.