Proiettore FullHD a soli 35 euro: la promozione AliExpress per il Black Friday

Acquistare un proiettore è oggi molto più facile ed economico di quanto siamo solitamente abituati a vedere, proprio per la possibilità che AliExpress mette a disposizione di tutti i consumatori che vogliono procedere all’acquisto di un prodotto di buona qualità, spendendo addirittura meno di 40 euro.
E’ chiaro che avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo porta con sé un interrogativo importante, legato più che altro all’assenza di un marchio noto alle sue spalle (sarebbe praticamente impossibile pensare diversamente); ciò tuttavia non deve portarvi a credere che non possa essere ugualmente qualitativo, in quanto il modello di cui vi parliamo può raggiungere una risoluzione di riproduzione in FullHD (sebbene sia nativo in HD), con una luminosità massima di 290 ANSI lumens.
Le sue piccole dimensioni, ricordiamo essere realizzato interamente in plastica, di colorazione bianca per la maggior parte con finitura opaca che non trattiene in alcun modo le impronte, ne facilitano sicuramente il trasporto ovunque vogliate e desideriate. Anche il suo posizionamento su qualsiasi superficie viene semplificato dalla possibilità di inclinare l’inquadratura, regolandola manualmente, così da raggiungere angoli incredibilmente vari.
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AliExpress, il proiettore FullHD costa molto poco con il Black Friday
La spesa per il suo acquisto è decisamente più bassa del solito e del normale, approfittando dell’ottimo sconto applicato da AliExpress in occasione del Black Friday, in questo modo si arriva a poter sostenere un investimento finale di soli 34,96 euro, contro gli 86,81 euro previsti in origine di listino. Effettuate subito l’ordine qui.
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La spedizione a domicilio avviene entro pochissimi giorni, così da avere la certezza di poter utilizzare il prodotto in poco tempo.