Monitor KTC da 27″ a 97 euro: lo sconto AliExpress Black Friday è ottimo

Acquistare un monitor per il vostro PC, di ottima qualità generale, è oggi decisamente più semplice, grazie alla promozione che AliExpress ha effettivamente deciso di mettere a disposizione di tutti coloro che al giorno d’oggi sono alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo possibile e immaginabile.

Il prodotto si contraddistingue per la presenza di una diagonale da 27 pollici, pur comunque essendo un IPS LCD con risoluzione che si ferma al 2K (1440p), ma viene estesa dalla presenza di un refresh rate a 120Hz, perfetto per riuscire a godere della massima fluidità possibile in fase di utilizzo. Le cornici sono sottili su quasi tutti i lati, mentre il contrasto di 1300:1 lo rende perfettamente bilanciato sia per un utilizzo in ambito gaming, che lavorativo di tutti i giorni.

Non nascendo come monitor da gaming, il dispositivo presenta un design abbastanza classico, impreziosito comuque dalla presenza di una base di appoggio abbastanza marcata, che si spinge anteriormente, ma allo stesso tempo riesce ad alzare il pannello stesso di diversi centimetri dalla superficie su cui viene appoggiato. L’angolo di visione di 178 gradi, il supporto ad AMD FreeSync Pro e il tempo di risposta di 5 millisecondi, lo rendono un monitor estremamente versatile e pronto a soddisfare ogni esigenza.

AliExpress, questo monitor KTC costa sempre meno

La spesa per l’acquisto di questo monitor è davvero ridotta rispetto al listino iniziale di 205,25 euro, poiché a tutti gli effetti il consumatore si ritrova a poter sostenere un investimento finale di 97,25 euro, appoggiandosi direttamente al seguente link.

Tutti coloro che fossero interessati all’acquisto, devono comunque sapere che la spedizione a domicilio avviene dalla Germania, con consegna entro 7 giorni lavorativi dalla spedizione stessa. E’ prevista la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, ma attenzione non i danni che gli utenti potrebbero causare.