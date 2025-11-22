PosteMobile Creami Extra WOW 50 rilancia la sfida: 50GB in 4G+ e tutto illimitato

Nel comparto delle offerte mobili low-cost, PosteMobile rinnova il proprio listino con Creami Extra WOW 50, una soluzione che punta sulla semplicità d’uso e sulla trasparenza dei costi. Il prezzo mensile della promo equivale a soli 5,99€ e garantisce ogni mese agli utenti che la sottoscrivono minuti illimitati, SMS illimitati e 50GB in 4G+, sfruttando un’ottima velocità.

È un pacchetto costruito per soddisfare le esigenze quotidiane di chi utilizza lo smartphone in modo costante, senza dover controllare di continuo i consumi. La copertura 4G+ garantisce una navigazione stabile e reattiva, perfetta per social, streaming, videochiamate e attività lavorative in mobilità.

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Uno dei punti di forza dell’offerta è la totale libertà di attivazione: può essere scelta da chi proviene da qualsiasi altro operatore, senza limitazioni legate alla portabilità. In questo modo, Creami Extra WOW 50 diventa una delle proposte più accessibili tra quelle dei gestori virtuali, grazie anche alla solidità della rete su cui si appoggia PosteMobile.

Attivazione immediata, SIM inclusa e procedure flessibili: PosteMobile è sorprendente

La procedura di attivazione è pensata per essere semplice e immediata. Può essere completata online, direttamente dal sito ufficiale, oppure in ufficio postale, approfittando dell’assistenza dedicata. In alternativa, è possibile aderire anche telefonicamente, con il supporto di un operatore che segue passo dopo passo durante la richiesta.

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, importo che include anche il costo della SIM. Non sono previsti canoni aggiuntivi né spese inattese: si paga l’attivazione una sola volta, e poi solo il rinnovo mensile al prezzo fisso di 5,99€.

L’impostazione dell’offerta riflette la filosofia di PosteMobile, che punta su chiarezza e affidabilità, con piani che non subiscono variazioni nel tempo. Con minuti e SMS illimitati, 50GB in 4G+ e un costo mensile competitivo, Creami Extra WOW 50 si propone come una scelta concreta per chi cerca un’alternativa economica ma ben strutturata.