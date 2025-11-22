Port-in 7,99€: l’offerta Lyca Mobile con 250GB e minuti illimitati

L’offerta Port in 7,99€ di Lyca Mobile è pensata per i nuovi clienti che decidono di trasferire il proprio numero da qualsiasi operatore. Il piano include 250GB di traffico dati, minuti illimitati, SMS illimitati e 10,5GB utilizzabili in roaming UE. Tutto ciò al costo di 7,99euro ogni 30 giorni. L’attivazione avviene subito dopo la registrazione e il piano resta riservato per 30 giorni anche in caso di prima portabilità non riuscita. Così il cliente ha la possibilità di ritentare senza perdere l’offerta.

Il rinnovo è automatico ogni 30 giorni. Per questo è necessario mantenere credito sufficiente sulla SIM. Se al momento del rinnovo il credito è insufficiente, il cliente ha comunque 90 giorni di tempo per effettuare una ricarica e mantenere attiva la promozione. La SIM Lyca Mobile supporta il VoLTE, purché il dispositivo sia compatibile.

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Promo Lyca Mobile: attivazione e modalità d’uso del piano

Lyca Mobile specifica che il piano è destinato a un uso personale e non commerciale ed è soggetto alla politica di corretto utilizzo in roaming. Come per tutte le offerte dell’operatore, anche questa può essere modificata o ritirata con preavviso, come indicato nei termini aggiornati sul sito ufficiale.

Per attivare la promo Port in 7,99€, è necessario effettuare un acquisto tramite carta di credito o debito, unico metodo accettato sul sito Lyca Mobile. Dopo la registrazione, basta attendere l’SMS di conferma oppure verificare manualmente lo stato dell’offerta chiamando *137#. Da quel momento, minuti, SMS e traffico dati sono subito disponibili, a patto che la portabilità sia andata a buon fine o sia in corso.

Il piano può essere utilizzato in Italia senza limiti particolari, mentre in Europa si applica la soglia di 10,5GB mensili prevista dal regolamento sul roaming. Una volta esaurita la quota UE, si applicano le condizioni standard indicate da Lyca Mobile sul proprio sito. L’offerta è compatibile anche con i servizi di base, come chiamate, SMS e navigazione 5G nei dispositivi supportati e nelle aree coperte.