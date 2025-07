Lyca Mobile: 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati con 2 mesi in omaggio

Lyca Mobile, operatore virtuale attivo anche in Italia, lancia una promozione pensata per chi vuole tanti giga, prezzo basso e zero vincoli. L’offerta costa 5,99€ al mese per sempre e mette a disposizione 150 giga al mese con 5G incluso, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori. Le opportunità dunque sono davvero tante, così come i contenuti che mette a disposizione questo straordinario gestore virtuale.

5G incluso, prezzo fisso e due mesi gratis: Lyca Mobile vince così

La caratteristica più interessante di questa tariffa è la combinazione tra alto traffico dati e costo contenuto. I 150 giga mensili sono utilizzabili in 5G senza costi aggiuntivi, a condizione di avere uno smartphone compatibile e copertura attiva. Minuti e SMS non hanno limiti, secondo quanto previsto dalle condizioni d’uso corretto del gestore.

In più, Lyca Mobile regala i primi due mesi a chi sceglie di attivare questa promozione. Si tratta di un vantaggio concreto, che permette di iniziare ad usare il servizio senza pagare nulla per i primi due rinnovi.

Attivabile da chiunque, senza limitazioni: Lyca Mobile domina

L’offerta è aperta a tutti, senza distinzioni legate all’operatore di provenienza. Questo significa che chiunque può passare a Lyca Mobile e attivare la promo, che rimane valida nel tempo senza aumenti futuri, come hanno constatato già diversi utenti.

Lyca Mobile, grazie a questa proposta, punta a farsi spazio tra i virtuali con una soluzione semplice, economica e facilmente accessibile. Una tariffa pensata per chi cerca giga abbondanti, copertura 5G e massima libertà nel cambiare operatore. I due mesi gratuiti iniziali rappresentano un ulteriore incentivo per chi è alla ricerca di una nuova offerta mobile senza complicazioni.

Sono arrivate moltissime novità negli ultimi tempi ma queste di Lyca Mobile sembrano non avere eguali in giro. Non lasciatevi scappare quindi questa grande offerta che potrebbe non essere più riproposta in futuro.