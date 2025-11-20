Lyca Mobile rilancia la sua offerta da 5,99€ per chi cambia operatore

Lyca Mobile propone un nuovo piano che punta a convincere chi desidera trasferire il proprio numero da qualsiasi operatore. L’offerta costa 5,99€ ogni trenta giorni e mette a disposizione 180GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 messaggi. Il pacchetto include anche una quota dedicata al roaming europeo, con la possibilità di utilizzare 8GB mentre si viaggia all’interno dell’Unione. Il piano richiede l’uso di una carta di credito o di debito valida sia per la prima attivazione sia per i rinnovi successivi. La procedura parte subito dopo la registrazione e consente all’utente di iniziare rapidamente a utilizzare il servizio.

Nel caso in cui la portabilità del numero venga rifiutata, il cliente può ripresentare la richiesta e continuare intanto a usare una SIM temporanea creata per garantire la transizione. Prima di iniziare a navigare o chiamare è necessario attendere un messaggio di conferma oppure verificare lo stato dell’offerta tramite un codice dedicato. L’attivazione resta valida per 30 giorni e si rinnova in automatico se è disponibile il credito necessario. Chi non effettua il rinnovo ha comunque 90 giorni per conservare l’offerta prima che venga disattivata in modo definitivo.

Lyca Mobile: una SIM abilitata al VoLTE e una politica d’uso pensata per evitare abusi

La SIM fornita da Lyca Mobile supporta il servizio VoLTE e permette quindi di effettuare chiamate in alta qualità sulla rete 4G. Il piano è destinato esclusivamente a un uso personale e non può essere sfruttato per attività commerciali o professionali continuative. La società applica anche una politica di corretto utilizzo durante il roaming, utile per evitare consumi anomali fuori dal territorio nazionale, e si riserva la possibilità di modificare l’offerta in caso di necessità, previa comunicazione agli utenti.

L’azienda sottolinea che la gestione del piano è semplice e che ogni fase può essere seguita dal sito ufficiale o dalle aree dedicate. Il cliente ha quindi la possibilità di controllare il credito residuo, monitorare i rinnovi e verificare la quantità di dati ancora disponibile nei viaggi all’interno dell’Unione Europea. Il piano nasce per offrire una soluzione economica a chi vuole molti gigabyte senza compromessi, ma anche un servizio stabile durante le chiamate quotidiane. La promessa è quella di un’esperienza trasparente, senza costi a sorpresa e senza obblighi di permanenza, così da consentire un passaggio sereno da un operatore a un altro.