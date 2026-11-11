Polestar Formula 2030 riporta i comandi fisici nell’abitacolo

Con Polestar Formula 2030 il marchio svedese rimette al centro dell’abitacolo i comandi fisici, proprio dopo anni in cui l’industria dell’auto ha investito moltissimo nella digitalizzazione degli interni. Una scelta curiosa per una concept car che guarda così lontano, eppure è proprio questa la direzione suggerita dal nuovo prototipo, pensato per raccontare l’evoluzione stilistica della casa. Non si tratta soltanto di una sportiva elettrica dalle proporzioni estreme. Formula 2030 è un vero laboratorio su quattro ruote dove l’intelligenza artificiale convive con soluzioni capaci di cambiare fisicamente la posizione di guida. E c’è un motivo in più per guardarla da vicino, visto che alcuni suoi elementi arriveranno sulle future Polestar 2 e Polestar 7.

Una quattro porte alta appena 135 centimetri

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Credits: TecnoAndroid

Il progetto nasce sotto la guida di Philipp Römers, responsabile del design Polestar, con l’idea di reinterpretare i tratti che finora hanno definito l’identità del marchio. Già le misure dicono parecchio. La vettura è lunga 4,68 metri, larga 2,02 e alta appena 1,35 metri, con un passo di 2,78 metri. Ne esce una quattro porte dal carattere decisamente sportivo, con il cofano allungato, sbalzi ridotti al minimo e cerchi da 22 pollici.

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Il frontale porta al debutto un’evoluzione dei fari Dual Blade, destinata ad anticipare il volto della prossima Polestar 2 attesa nel 2027. Al posteriore la musica cambia completamente perché la classica fascia luminosa lascia il posto ai gruppi ottici Single Blade. Fra i dettagli più insoliti spiccano il tergicristallo verticale singolo e il sensore LiDAR, che escono dalla carrozzeria quando si attivano le funzioni di guida autonoma previste. Le portiere contrapposte senza montante centrale rendono poi molto comodo l’accesso ai quattro posti.

Un abitacolo che cambia forma insieme alla modalità di guida

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È negli interni che la sperimentazione si fa più spinta. Davanti al guidatore c’è l’HyperDIM da 20 pollici, uno schermo curvo collegato al piantone dello sterzo, affiancato al centro da un secondo display da 12,2 pollici. Fin qui nulla di strano per un’auto proiettata verso il domani. La sorpresa arriva con il recupero di ben otto comandi fisici personalizzabili, da usare tramite pulsanti, interruttori o manopole. Un ritorno all’analogico che punta sul piacere di guida ma anche sulla sicurezza.

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L’ambiente inoltre si adatta alla modalità di guida scelta. In Performance il volante si avvicina al conducente e lo schermo centrale si abbassa, così da favorire una posizione più raccolta. Con Autonomous succede l’opposto, dato che sedile e volante si allontanano l’uno dall’altro mentre il display ruota in verticale. Juan Pablo Bernal, responsabile del design degli interni, lo spiega così: «Come marchio sportivo, vogliamo riportare l’attenzione sul conducente, riequilibrando digitale e fisico».

Materiali riciclati e dettagli che anticipano le prossime Polestar

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Anche la carrozzeria ha qualcosa da dire, a partire dalla tinta dedicata chiamata Nitrogen, che assume sfumature diverse a seconda della luce. Gli elementi in Swedish Gold invece caratterizzano le pinze freno Brembo, le cinture di sicurezza e alcuni particolari dell’abitacolo.

La sostenibilità entra direttamente nella costruzione degli interni. Gli schienali sfruttano un composito che unisce lino europeo e polipropilene di origine biologica, mentre i pannelli delle portiere seguono una progettazione monomateriale. Alcune strutture impiegano acciaio zincato ottenuto da materie prime riciclate e prodotto con energia rinnovabile. Nel vano posteriore trovano posto materiali in fibra naturale e ammortizzatori Öhlins lasciati a vista, mentre quello anteriore della Formula 2030 ospita alloggiamenti pensati per caschi e attrezzatura.

Fonte: TecnoAndroid