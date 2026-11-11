Dead Internet Theory: i bot sono ormai il 53% del traffico web

Capita sempre più spesso, navigando in rete, di avere la sensazione che la vita digitale abbia perso qualcosa di umano. Un post sui social che suona stonato, un operatore del servizio clienti che risponde in modo un po’ troppo perfetto e il sospetto che dall’altra parte ci sia un bot. Da questa impressione nasce la Dead Internet Theory, cioè la teoria dell’Internet morto. È un’idea che negli ultimi anni ha guadagnato parecchio terreno e sostiene che il web sia dominato sempre di più da attività non umane, tra programmi automatici e contenuti generati dalle macchine.

Da quando la teoria ha iniziato a circolare sui forum negli anni 2010, l’intelligenza artificiale è diventata molto più potente. A settembre 2026 OpenAI ha annunciato di aver trovato una soluzione al problema di Navier Stokes, un rompicapo matematico notoriamente difficile. Nello stesso anno un rapporto della società di sicurezza informatica Thales ha certificato che il traffico automatizzato continua a superare quello umano. I bot rappresentano ormai il 53% di tutto il traffico web, contro il 51% dell’anno precedente. E le macchine dialogano già tra loro senza bisogno di persone. A marzo Meta ha acquisito Moltbook, un social network dove i chatbot comunicano fra loro e parlano spesso degli esseri umani.

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Cos’è la Dead Internet Theory e da dove arriva

L’idea che la maggior parte di Internet sia mossa da bot e altri agenti non umani gira da parecchio tempo. È nata come teoria del complotto sui forum alla fine degli anni 2010 e ha preso una forma più strutturata nel 2021. Quell’anno la community Agora Road ha ospitato un post intitolato “Dead Internet Theory: la maggior parte di Internet è falsa”, in cui l’autore sosteneva che la rete sembrasse vuota e priva di persone. Secondo i sostenitori della teoria Internet sarebbe “morto” intorno al 2016, quando motori di ricerca e feed dei social hanno cominciato a proporre sempre più contenuti creati artificialmente.

Da allora l’uso dei chatbot non ha fatto che allargarsi. Secondo uno studio di Pew Research nel 2024 appena il 33% degli americani dichiarava di aver provato strumenti come ChatGPT, Gemini o Copilot. Nel 2026 la quota è salita al 49%, quasi metà della popolazione, e il 25% li usa ogni giorno. In molti ambiti si è creato una specie di circolo chiuso. A scuola gli studenti scrivono i temi con l’AI e gli insegnanti li correggono con l’AI. Nella ricerca di lavoro i candidati affidano ai chatbot curriculum e lettere di presentazione ottimizzati, che poi vengono esaminati da altri sistemi automatici. Le persone finiscono così per restare fuori dalla conversazione, rimpiazzate dalle macchine.

Perché il fenomeno preoccupa

Sul piano personale questo continuo rimbalzo tra assistenti virtuali può risultare inquietante. I post su LinkedIn che sembrano usciti da un copione o una locandina senz’anima generata dall’AI appesa nel bar sotto casa possono trasmettere un senso di angoscia esistenziale. Le conseguenze però vanno oltre il semplice disagio. I bot possono diffondere disinformazione capace di provocare danni concreti e i chatbot sono sempre più spesso una fonte di notizie false sulle elezioni. Sul fronte legislativo si sta facendo poco per regolare questa nuova frontiera, anche se diverse agenzie governative hanno lanciato avvertimenti sui deepfake e su altri rischi legati all’intelligenza artificiale per la libertà del voto.

Con la crescita dell’AI è aumentata anche la diffidenza. Un’indagine di Pew Research indica che il 40% degli americani ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un impatto negativo sulla società nei prossimi 20 anni. Intanto prende piede la rilevazione dei contenuti artificiali. A luglio 2026 la società Pangram ha ottenuto finanziamenti per circa 8 milioni di euro destinati al suo sistema di riconoscimento. Dopo l’approvazione dell’AI Act europeo, poi, OpenAI ha iniziato ad applicare un watermark ai contenuti prodotti dai suoi modelli, così da renderli più facili da individuare per chi preferisce evitarli e cercare in rete un contatto davvero umano.

Fonte: TecnoAndroid