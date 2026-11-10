Caricatore OPPO 120 W con tre porte USB spunta in certificazione

Un nuovo caricatore OPPO da 120 W con tre porte USB è in dirittura d’arrivo, anche se l’azienda cinese non lo ha ancora presentato in via ufficiale. L’accessorio è infatti comparso nei database delle certificazioni cinesi e proprio da lì sono emerse buona parte delle sue caratteristiche tecniche. Si tratta di un prodotto pensato per alimentare più dispositivi nello stesso momento, un dettaglio che lo rende interessante per chi cerca un unico alimentatore da usare con smartphone, tablet e altri dispositivi.

La certificazione 3C, pubblicata attraverso gli enti competenti in Cina, conferma in particolare la presenza di tre uscite e di diverse modalità di erogazione della potenza. Queste modalità cambiano in base al numero di prodotti collegati, e i dati emersi permettono già di farsi un’idea piuttosto precisa di come lavorerà il nuovo accessorio quando verrà messo sotto carico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tre porte USB e fino a 120 W su ogni uscita

Il nuovo alimentatore adotta una configurazione 1A2C, quindi una porta USB A affiancata da due porte USB C. Stando alla documentazione, ciascuna delle tre uscite può toccare una potenza massima di 120 W quando viene usata da sola, senza altri dispositivi collegati.

Scendendo nei dettagli, la porta USB A supporta i profili 5V/3A, 9V/2A e 12V/1,5A, a cui si aggiunge una modalità proprietaria da 11V/11A. Le due porte USB C prevedono invece i profili 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A e 20V/5A, arrivando anche loro a 11V/11A. C’è poi la modalità standard da 20V/5A, che consente di raggiungere i 100 W. Ovviamente la potenza massima indicata per ogni porta non può essere mantenuta quando si collegano più dispositivi insieme. In quel caso il caricatore distribuisce l’energia tra le uscite disponibili, con combinazioni che variano a seconda della configurazione in uso.

Come si divide la potenza con più dispositivi collegati

La certificazione elenca diverse modalità di funzionamento. Con due porte occupate, il nuovo caricatore OPPO può ripartire la potenza in configurazioni da 80 W + 67 W oppure da 80 W + 60 W. Quando invece vengono sfruttate tutte e tre le uscite, la suddivisione indicata è di 45 W, 45 W e 33 W.

Nel documento compare anche una seconda serie di valori, con limiti differenti. In questa variante ogni porta può arrivare al massimo a 11V/9,1A, per un’erogazione complessiva di circa 100 W con una sola uscita attiva. Le altre modalità restano sostanzialmente invariate, mentre cambia il modo in cui l’energia viene spartita tra più dispositivi. Con due porte in uso si scende a 45 W + 45 W, mentre collegando tre prodotti la potenza viene divisa in 30 W, 33 W e 33 W. La documentazione non spiega però il motivo di queste due configurazioni distinte, né chiarisce quali condizioni facciano scattare l’una o l’altra. Per avere una risposta servirà qualche informazione in più direttamente dall’azienda.

Prezzo e disponibilità del caricatore OPPO

Al momento OPPO non ha ancora annunciato il suo nuovo caricatore da 120 W, e mancano all’appello il prezzo di vendita, la data di lancio e i mercati in cui verrà distribuito. La certificazione 3C rappresenta quindi l’indizio più concreto sull’esistenza dell’accessorio, ma non basta per capire se arriverà anche in Europa e, di conseguenza, in Italia.

Il marchio ha comunque mostrato una chiara volontà di ampliare la propria offerta dedicata alla ricarica. Il mese scorso ha infatti presentato in Cina due power bank da 80 W e 67 W, e il nuovo alimentatore a tre porte potrebbe inserirsi proprio in questo percorso, offrendo una soluzione più versatile a chi deve ricaricare diversi prodotti senza ricorrere a più caricabatterie. Mancano ancora, invece, i dettagli sulla compatibilità con gli smartphone OPPO e con i dispositivi di altri produttori, attesi con l’annuncio ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid