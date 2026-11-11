COP30, il Brasile lancia la prima roadmap per uscire dai fossili

Il Brasile ha presentato la prima tabella di marcia globale pensata per abbandonare in modo graduale i combustibili fossili, accelerare la trasformazione dei sistemi energetici del pianeta e rendere più semplice il rispetto degli impegni sul clima. Il Paese, che ha guidato la COP30, la trentesima Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul clima, ha diffuso anche un piano d’azione per fermare e invertire la deforestazione e il degrado delle foreste entro il 2030. Entrambi i documenti nascono dall’impegno preso a novembre da André Corrêa do Lago, presidente della COP30, di rafforzare il multilateralismo mettendo in pratica le decisioni già concordate dagli Stati partecipanti. In chiusura del vertice di Belém, Corrêa do Lago aveva spiegato che i negoziati servono a poco contro la crisi climatica se gli accordi restano sulla carta. “Abbiamo bisogno che i governi inizino ad agire. Dobbiamo cambiare radicalmente il modo in cui i governi affrontano il cambiamento climatico. Per riuscirci, serve che i ministri delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti partecipino ai negoziati”, aveva sottolineato.

Secondo la presidenza della COP30, i piani sono stati costruiti dopo aver consultato diversi soggetti coinvolti e autorità di vari Paesi. Il punto di partenza è chiaro. Tutte le nazioni hanno una responsabilità nella lotta al riscaldamento globale ma non dispongono delle stesse condizioni né delle stesse risorse. Le misure devono quindi tenere conto di sviluppo, capacità economiche e contributi storici alla crisi. Lo stesso principio vale dentro ogni singolo Stato, perché le fasce più ricche hanno più mezzi per adattarsi mentre le comunità meno favorite risultano più vulnerabili.

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Come funziona il piano per dire addio a carbone, petrolio e gas

Nonostante queste differenze, la roadmap considera l’uscita da carbone, petrolio e gas una transizione energetica inevitabile, urgente e possibile per qualsiasi nazione. Il cambiamento è già in corso, come dimostrano la crescita delle rinnovabili, l’elettrificazione e i progressi nell’efficienza. Sono passi che possono creare opportunità economiche, migliorare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dai mercati internazionali delle fonti fossili e favorire nuove industrie. Serve però una strategia concreta. I Paesi dovrebbero ridurre a poco a poco sia la produzione sia il consumo di fonti fossili ampliando nel frattempo quelle a basse emissioni, così da evitare carenze di approvvigionamento o rincari fuori controllo.

L’obiettivo dichiarato è una transizione “giusta, ordinata ed equa” verso le emissioni nette zero entro il 2050. Tra gli strumenti spicca l’Indice di Preparazione alla Transizione di Belém, che aiuta i governi a capire quanto sono esposti ai combustibili fossili e quali capacità hanno per cambiare modello. Il primo pilastro analizza la domanda di energia in settori come trasporti, industria e città. Il secondo riguarda come adeguare l’estrazione di petrolio, gas e carbone al calo dei consumi senza squilibri economici. Il terzo valuta l’impatto sull’economia nel suo complesso, considerando quanto i governi dipendano dagli introiti fossili, gli investimenti necessari e la possibilità di trovare i fondi. Ne escono diversi profili di transizione adatti alle condizioni di ciascuno Stato. Il documento propone anche un’agenda collettiva con una revisione congiunta dei progressi, utile a individuare ostacoli comuni e a mantenere vivo lo slancio politico in questo decennio.

Foreste, finanziamenti e i limiti di un impegno volontario

Il piano contro la deforestazione procede per fasi, dalla diagnosi dello stato degli ecosistemi e delle cause del loro deterioro fino al monitoraggio costante e alla correzione delle misure. Il nodo principale sono i finanziamenti. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, le risorse per questi ecosistemi dovrebbero passare da circa 73 miliardi di euro nel 2023 a oltre 255 miliardi l’anno entro il 2030. Oggi l’88,3% arriva dai bilanci pubblici nazionali e appena il 3,4% dai fondi pubblici internazionali, un peso enorme per i Paesi in via di sviluppo dove si trovano molte foreste tropicali. Il testo esamina 30 meccanismi internazionali, tra cui REDD+ giurisdizionale e il Fondo Foreste Tropicali per Sempre (TFFF), e punta su più risorse, accesso più semplice e incentivi per chi conserva i boschi.

Secondo la presidenza della COP30 i due documenti affrontano l’energia, responsabile del 75% delle emissioni globali di gas serra, e la perdita di foreste, che pesa per l’11%. L’adesione però è volontaria e senza vincoli, e ogni Paese decide da sé quanto dipende dalle fonti fossili e come ridurre questa dipendenza. Joeri Rogelj, docente di Scienze e Politiche Climatiche all’Imperial College di Londra, ha osservato che queste roadmap “non indicano chiaramente il ritmo di cambiamento necessario, perché non includono un calendario né indicatori chiave”, lasciando aperti molti interrogativi sull’obiettivo dell’Accordo di Parigi di restare ben sotto i 2°C, possibilmente a 1,5°C. I rappresentanti brasiliani ribattono che i testi possono accelerare l’attuazione delle decisioni prese per consenso. “Il compito urgente è trasformarle in azione: proteggere il clima e al tempo stesso rafforzare la sicurezza energetica, mantenere in piedi le foreste e creare opportunità di sviluppo a beneficio delle persone in tutto il mondo”, ha precisato la presidenza della COP30 in un comunicato.

Fonte: TecnoAndroid