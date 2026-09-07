Polestar conferma la concept Formula 2030: nuovo linguaggio stilistico

Polestar conferma ufficialmente la propria concept car Formula 2030, presentata in anteprima esclusiva presso The Cube, la sede centrale del marchio a Göteborg, riservata a investitori, retailer e clienti selezionati. Il debutto mondiale della showcar è previsto entro la fine dell’anno, in occasione del media drive del SUV Polestar 4, già ordinabile.

La concept nasce all’interno di una più ampia strategia al 2030, sviluppata per sostenere la crescita del business e favorire il raggiungimento della redditività, e ha l’obiettivo dichiarato di mostrare il futuro linguaggio stilistico del marchio senza rinnegare i pilastri consolidati di prestazioni, tecnologia e sostenibilità.

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Anticipazione del design per Polestar 2 e Polestar 7

Formula 2030 anticipa alcuni elementi stilistici che troveranno spazio nella nuova Polestar 2, il cui lancio è previsto nel 2027, e nella futura Polestar 7, sottolineando al contempo il DNA prestazionale del marchio svedese. Il team di design, guidato da Philipp Römers, ha lavorato su un’evoluzione del linguaggio formale scandinavo che caratterizza l’identità Polestar, estendendola sia al design esterno che agli interni, oltre all’innovazione nei materiali e nella sostenibilità.

Secondo Römers, l’identità di marchio Polestar era già solida, e il team ha scelto deliberatamente un’evoluzione coraggiosa piuttosto che una rivoluzione radicale. La concept mantiene elementi distintivi riconoscibili come i fari Dual Blade, garantendo continuità visiva con la gamma attuale pur segnando una direzione stilistica nuova.

Cosa aspettarsi dal debutto mondiale

La presentazione odierna è solo il primo passo di un percorso più lungo: Formula 2030 farà il suo debutto pubblico mondiale nel corso dell’anno, in concomitanza con il media drive dedicato al SUV Polestar 4. Fino ad allora, la concept rimane riservata a un pubblico ristretto di stakeholder, in un formato di anteprima che privilegia investitori e partner commerciali rispetto alla stampa generalista — una scelta comunicativa che riflette il carattere strategico dell’annuncio, più orientato a rassicurare il mercato sulla direzione futura del marchio che a generare hype mediatico immediato.