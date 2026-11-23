Chi cerca uno smartphone di fascia media capace di arrivare a fine giornata senza ansia da caricabatterie trova in POCO X8 una delle proposte più interessanti del Black Friday di Amazon. Il motivo principale sta in un numero preciso, quello della batteria da 8.340 mAh, una capacità che permette al dispositivo di garantire un’autonomia ben superiore alla media della categoria. A rendere il tutto ancora più appetibile arriva lo sconto, che porta il telefono su cifre decisamente accessibili sia nella configurazione base sia in quella con più memoria.

Quanto costa POCO X8 con lo sconto del Black Friday

Le versioni coinvolte nella promozione sono due. Quella con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio, nella colorazione arancione, scende da 319,90 euro a 279,90 euro. La variante da 12 GB di RAM e 256 GB, proposta invece in bianco, passa da 369,90 euro a 329,90 euro. In entrambi i casi il risparmio è di 40 euro rispetto al prezzo pieno, un taglio che rende POCO X8 ancora più competitivo in un segmento dove la concorrenza è fitta e dove l’autonomia spesso fa la differenza nella scelta.

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L’offerta è stata verificata il 22 novembre alle 16 e, come succede spesso durante il Black Friday, i prezzi possono cambiare nel giro di poche ore. Sul Marketplace di Amazon lo stesso modello compare anche a 293 euro, mentre in altri canali di vendita la cifra arriva a 341 euro. Il confronto fa capire bene quanto la promozione attuale sia conveniente, soprattutto per chi punta alla versione d’ingresso e non ha bisogno di una quantità di RAM più generosa.

Scheda tecnica: display, processore e un’autonomia fuori scala

Sul fronte dello schermo il telefono monta un display AMOLED da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz, valore che rende fluida la navigazione tra le app e lo scorrimento delle pagine. La luminosità di picco dichiarata tocca i 3500 nits, pensati per mantenere una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Si tratta di un pannello ampio, adatto a chi passa molto tempo tra video, social e giochi.

A muovere il tutto c’è il SoC Snapdragon 6s Gen 4 di Qualcomm, affiancato da 8 oppure 12 GB di RAM a seconda della versione scelta e da 256 GB di memoria interna. Il cuore del progetto resta però la batteria da 8.340 mAh, una capacità davvero insolita per questa fascia di prezzo, abbinata al supporto per la ricarica rapida da 67 W con tecnologia HyperCharge. Una combinazione che consente di contare su una lunga durata e, quando serve, di recuperare energia in tempi contenuti.

Il comparto fotografico di POCO X8 si basa su una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine, utile per ridurre il mosso nelle foto scattate in condizioni di luce non ideali e nelle riprese video. Davanti, per selfie e videochiamate, trova posto un sensore da 16 megapixel. Non manca il supporto al Dual SIM, comodo per chi deve gestire due numeri sullo stesso dispositivo, ad esempio uno personale e uno di lavoro.

C’è poi un aspetto che non sempre si trova su smartphone di questo livello, ovvero la resistenza ad acqua e polvere certificata IP68 e IP69, un doppio standard che offre una protezione piuttosto completa contro schizzi, immersioni e getti ad alta pressione. Sul piano software, infine, il dispositivo arriva con Android 16 e l’interfaccia Xiaomi HyperOS 3.

Fonte: TecnoAndroid