Chi usa uno smartphone Pixel conosce bene il fastidio di dover reggere il telefono con una mano per tutta la durata di una videochiamata o di un episodio della serie del momento. Google ha pensato proprio a questo con il Pixelsnap Ring Stand, un accessorio magnetico che rende qualsiasi Pixel utilizzabile a mani libere. La novità più interessante però riguarda il prezzo, perché la variante Verde Oliva, lanciata insieme alla gamma Pixel 11, è scesa su Amazon a 17,49€. Si tratta esattamente della metà rispetto al listino ufficiale e di quello che ha tutta l’aria di essere il minimo storico per questo supporto ad anello.

Un anello magnetico che diventa anche un cavalletto

L’idea alla base è semplice ma funziona davvero bene. Un anello in acciaio si aggancia tramite magneti al retro del Pixel e permette di impugnarlo con più sicurezza oppure di appoggiarlo su un piano, sia in verticale che in orizzontale, proprio come farebbe un piccolo cavalletto. Quello che lo distingue dalla concorrenza è la regolazione dell’angolazione. L’anello ruota liberamente con una resistenza ben calibrata e così le posizioni possibili diventano praticamente illimitate, che si tratti di guardare un film, di fare una videochiamata o di scattare una foto in autoscatto.

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Anche le specifiche tecniche raccontano una certa cura nella costruzione. Il diametro è di 65,3 mm, la profondità si ferma a 3,9 mm e il peso complessivo è di appena 28 grammi. Per i materiali Google ha scelto il policarbonato abbinato a un anello in metallo, ai magneti e a un rivestimento in microfibra che protegge il contatto con la scocca del telefono.

Trattandosi di un accessorio removibile, si stacca in un attimo quando serve mettere il telefono in ricarica wireless, senza bisogno di togliere la cover. La compatibilità è piuttosto ampia e abbraccia l’intera famiglia Pixel 10 e Pixel 11, compresi i pieghevoli Pro Fold, che possono sfruttare il supporto anche da aperti.

Materiali riciclati e una tonalità pensata per la serie Pro

C’è poi il capitolo legato all’ambiente, che Google porta avanti su tutta la linea Pixelsnap fin dal debutto avvenuto con Pixel 10. Il prodotto è realizzato per almeno il 50% con materiali riciclati, mentre la confezione è al 100% priva di plastica.

La colorazione Verde Oliva, nello specifico, riprende la stessa sfumatura scelta per Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold e Pixel Watch 5. Chi possiede uno di questi dispositivi può quindi abbinare l’anello al resto dell’ecosistema Pro mantenendo un aspetto coerente tra telefono, smartwatch e accessori.

Il prezzo su Amazon si dimezza

Sul Google Store il supporto ad anello viene proposto a 34,99€, mentre su Amazon la versione Verde Oliva costa adesso soltanto 17,49€. Lo sconto è del 50% e il risparmio netto arriva a 17,50€, una cifra non da poco per un accessorio firmato Google che di solito non subisce ribassi così marcati. Il Pixelsnap Ring Stand può contare inoltre su una valutazione media di 4,80 stelle su 5, un giudizio molto positivo da parte di chi lo ha già acquistato. Per chi cercava un modo per rendere il proprio Pixel più comodo da usare e allo stesso tempo più curato nell’aspetto, l’offerta permette di portarsi a casa questo anello magnetico a metà del prezzo di listino.

Fonte: TecnoAndroid