Il televisore Sony BRAVIA 6 OLED da 55 pollici scende a 899 euro su Amazon, il prezzo più basso mai registrato per questo modello. Si tratta di una cifra che rende molto più accessibile il passaggio dal LED all’OLED, soprattutto considerando quello che il pannello porta con sé. Le quattro porte HDMI 2.1, per esempio, fino a poco tempo fa erano una caratteristica che Sony riservava esclusivamente ai modelli premium della gamma.

Con la serie OLED 2026 il marchio giapponese ha infatti rotto uno schema che manteneva da anni. Sony BRAVIA 6 OLED è l’entry level della famiglia eppure offre una dotazione completa per il gaming abbinata a un pannello autoemissivo. Dopo il recente calo il prezzo è sceso al punto più basso di sempre, e chi aspettava il momento giusto per fare il salto senza spendere una fortuna ha davanti un’occasione concreta.

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Un pannello autoemissivo pensato anche per chi gioca

Il cuore del televisore è un pannello OLED 4K da 55 pollici con oltre 8 milioni di pixel autoemissivi, ognuno in grado di accendersi e spegnersi in modo indipendente. Ne deriva un contrasto che i tradizionali schermi LED non riescono a replicare, con neri assoluti e dettagli ben leggibili anche nelle scene più buie. È il tipo di resa che dà il meglio con un film la sera, a luci spente. La tecnologia TRILUMINOS Pro arriva a oltre un miliardo di colori e restituisce sfumature naturali che si notano soprattutto nei contenuti in Dolby Vision.

Tra i formati HDR compatibili figurano anche HDR10 e HLG, mentre sul versante audio BRAVIA 6 gestisce Dolby Atmos e DTS:X. Il comparto sonoro integrato si affida a due driver full range e due tweeter per una potenza complessiva di 20W. Una soluzione piuttosto convenzionale, lontana dalla tecnologia Acoustic Surface Audio+ che Sony tiene per i modelli più costosi.

La vera sorpresa riguarda però il gaming. I quattro ingressi HDMI 2.1 sono completi e supportano tutti 4K a 120fps, VRR e ALLM. Su un OLED di fascia d’ingresso è una dotazione rara, che rende il televisore pienamente compatibile con PlayStation 5, Xbox Series X|S e i PC da gioco di ultima generazione.

Sul fronte smart c’è Google TV, con un’interfaccia fluida, più di 10.000 app disponibili, Chromecast integrato e l’assistente Gemini. Anche il telecomando è stato ridisegnato e ora include un microfono per i comandi vocali. Chi usa dispositivi Apple dovrà invece fare a meno di AirPlay, che non è supportato.

Il minimo storico su Amazon

Il prezzo di listino di Sony BRAVIA 6 OLED da 55 pollici è fissato a 1.299 euro. Con l’offerta attuale su Amazon scende a 899 euro, grazie a uno sconto del 31% che vale un risparmio netto di 400 euro. È il minimo storico per questo televisore da quando è stato lanciato, e il prodotto è sul mercato soltanto da pochi mesi.

Per chi segue l’andamento dei prezzi in questo segmento, un taglio così deciso su un OLED con quattro porte HDMI 2.1 complete rappresenta un’opportunità piuttosto rara. Un ribasso simile difficilmente si ripresenterà a breve, e nel frattempo le scorte potrebbero esaurirsi oppure il prezzo potrebbe tornare a salire. Al momento il modello da 55 pollici resta acquistabile a 899 euro invece di 1.299 euro.

Fonte: TecnoAndroid