Microsoft vuole rendere molto più semplice far girare i modelli di intelligenza artificiale in locale su più computer contemporaneamente, e per riuscirci punta su una porta che quasi tutti i PC moderni hanno già. La tecnologia si chiama RDMA over USB4 ed è pensata per Windows 11. Al momento è disponibile in anteprima per sviluppatori, mentre una build per i Windows Insider è attesa a breve. L’idea è collegare diverse macchine tramite USB4 per distribuire il carico di un modello linguistico di grandi dimensioni mantenendo latenze bassissime.

Chi si diverte con gli LLM in locale conosce bene il problema, perché serve sempre più hardware. Si può potenziare il proprio computer con componenti più grandi e performanti, certo, ma oltre un certo limite non si va, soprattutto con il mercato attuale. L’alternativa più sensata è prendere tanti PC più piccoli e farli lavorare in tandem. Il nodo però sta nel collegamento, che deve essere accessibile, economico e allo stesso tempo veloce.

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Windows 11: cos’è RDMA e perché portarlo su USB4 cambia le cose

Oggi chi divide un modello di AI su più dispositivi si affida al Remote Direct Memory Access, cioè RDMA. Questa tecnica permette alle macchine di spostare dati direttamente nella memoria locale di ciascun PC senza passare per il classico stack di rete. Il vantaggio in termini di latenza è enorme, ed è proprio il parametro da tenere basso quando si vuole spingere un modello alla massima velocità.

C’è però un ostacolo. Su Windows l’unico modo per sfruttare questa tecnologia passa per adattatori di rete RDMA per Ethernet e InfiniBand, componenti che di solito i PC non hanno. Le porte USB4 invece sono ormai diffuse, e Microsoft ha deciso di partire da lì, eliminando così la necessità di adattatori dedicati.

I primi test sembrano incoraggianti. Nelle misurazioni effettuate dall’azienda tra due PC, il tempo di andata e ritorno per i messaggi piccoli è sceso tra 28 e 50 microsecondi, circa 4 volte meno rispetto a Ethernet (UDP) sullo stesso collegamento USB4. Con RDMA over USB4 la latenza resta ugualmente bassa sia a 40 Gbps sia a 80 Gbps, con quest’ultima configurazione che offre il doppio della banda.

Requisiti, limiti e il test con Qwen3

Visto che la soluzione nasce proprio per facilitare l’unione di più computer, le richieste sono piuttosto contenute. Ogni PC deve avere un numero di porte USB4 pari al numero di macchine da collegare meno una. Per mettere in rete tre computer, quindi, ciascuno ha bisogno di almeno due porte. Vanno bene anche le porte Thunderbolt 4 e 5 se rispettano i requisiti. A questo si aggiungono un cavo USB4 per ogni coppia di PC e abbastanza memoria e potenza GPU complessiva per far girare il modello scelto.

Trattandosi di un’anteprima per sviluppatori, non mancano i difetti noti. Il più rilevante riguarda le connessioni, che in caso di errore non riprovano in automatico, per cui sarà l’applicazione a doversene occupare. Collegare i cavi USB4 in cascata, il cosiddetto daisy chaining, riduce le prestazioni. Serve poi attivare il test signing di Windows, operazione che richiede di disattivare il Secure Boot. Non tutte le app sono compatibili, perché devono supportare l’API NetworkDirect di Windows.

I risultati iniziali restano comunque promettenti. Microsoft ha collegato tre mini PC, ognuno con processore AMD Ryzen AI Max, grafica Radeon 8060S e 128 GB di memoria unificata, facendo girare tramite porte a 40 Gbps Qwen3, un modello mixture of experts da 235 miliardi di parametri. Il sistema ha raggiunto 18,5 token al secondo con quantizzazione a 4 bit. AMD, sulla propria configurazione, ha invece dichiarato 21,98 token al secondo in fase di decodifica, cioè nella generazione delle risposte, e 117,98 token al secondo nell’elaborazione dei prompt.

Fonte: TecnoAndroid