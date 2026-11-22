Una batteria ibrida dichiarata da buttare, un preventivo da quasi 20.000 euro e alla fine una riparazione chiusa con un ricambio da 260 euro. È la storia di Roy, proprietario di una Range Rover P440e del 2022, la versione ibrida plug in venduta anche in Italia. Tutto è cominciato nel modo più banale possibile. Il SUV è stato lasciato nel parcheggio dell’aeroporto londinese di Luton, il proprietario è partito per quattro giorni e al ritorno ha trovato la macchina completamente spenta, senza alcun segno di vita. Una seccatura che può capitare a chiunque, almeno fino a quel momento.

Il guaio vero è arrivato dopo. L’auto è stata rimorchiata in una concessionaria ufficiale del marchio britannico ed è rimasta ferma lì per sei settimane intere. Il verdetto dei tecnici non ha lasciato spazio a interpretazioni, perché secondo loro l’accumulatore ad alto voltaggio era ormai da sostituire in blocco. Il conto previsto per il cambio completo della batteria ammontava a 17.000 sterline, circa 19.700 euro al cambio attuale. Una cifra pesante per un’auto con meno di tre anni di vita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Garanzia scaduta e il numero dello sfasciacarrozze

Sulla carta la vettura era ancora giovane, ma il contachilometri raccontava un’altra storia con quasi 129.000 chilometri percorsi. Proprio quel chilometraggio ha fatto decadere la garanzia sulle componenti elettriche, e dall’officina autorizzata non è arrivato alcuno sconto né margine di trattativa. A Roy è stato spiegato che non c’era nulla da fare e che la batteria andava semplicemente demolita. Gli hanno perfino fornito il contatto di uno sfasciacarrozze disposto a passare a ritirare il veicolo.

Un SUV dal valore di decine di migliaia di euro stava quindi per finire dritto al macero. Prima di arrendersi però il proprietario ha deciso di tentare un’ultima strada. Ha caricato la Range Rover e l’ha portata da George, meccanico esperto che smonta auto e mostra ogni passaggio sul suo canale YouTube legato all’officina OGS & Mechanics.

Il guasto nascosto in una centralina da 260 euro

La diagnosi è partita dai dati. La centralina segnalava un errore di surriscaldamento della batteria, peccato che le celle fossero fredde e del tutto nella norma. Dopo alcuni tentativi senza esito, George ha preso gli attrezzi, ha aperto l’involucro del pacco batterie ed è andato al cuore del problema. Una singola unità di controllo della batteria aveva mandato in blocco l’intero sistema, che a quel punto si rifiutava di resettarsi.

Invece di ordinare un accumulatore nuovo, il meccanico ha recuperato il ricambio originale nuovo di quella sola componente. Il costo era di 260 euro, praticamente spiccioli rispetto alla cifra chiesta in concessionaria. Una volta montato il pezzo, il display si è riacceso e il motore è ripartito. George si è chiesto perché mai spendere quasi 20mila euro quando il componente si può acquistare singolarmente. Per avere la certezza che tutto funzionasse, sono stati eseguiti sei cicli completi di scarica e ricarica, tenendo sotto controllo ogni variazione di temperatura durante le prove su strada. Nessuna anomalia.

Secondo l’officina indipendente, all’origine del problema ci sarebbe un semplice bug software che si sarebbe attivato mentre l’auto restava ferma in sosta. Il punto sollevato riguarda le reti ufficiali, che spesso scelgono la via più comoda e costosa della sostituzione integrale piuttosto che andare a caccia del difetto più piccolo. La spesa complessiva dal meccanico si è fermata a poco più di 3.200 euro, una cifra che comprende anche parecchie ore di manodopera. Roy ha così risparmiato circa 16.500 euro e ha recuperato un’auto che ormai considerava perduta. Il proprietario, che si era detto disperato e convinto di doverla rottamare, ha definito George un angelo.

Fonte: TecnoAndroid