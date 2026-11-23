Nel suo ultimo resoconto finanziario Ubisoft ha registrato vendite superiori alle previsioni per due capitoli della sua saga più celebre, cioè Assassin’s Creed Black Flag Resynced e il ben più datato Assassin’s Creed Odyssey. Se il primo risultato era in qualche modo prevedibile trattandosi di una novità, il secondo ha un nome e un cognome ben precisi, quello di Christopher Nolan, il cui film estivo ha dato nuova linfa a un gioco uscito parecchi anni fa.

Partiamo dal titolo più recente. Secondo quanto comunicato dalla compagnia francese, Black Flag Resynced ha “superato le aspettative”, e a fare la differenza non è stato soltanto il numero complessivo di copie vendute. Una parte consistente del pubblico ha infatti scelto di puntare sull’edizione premium, una scelta che ha alzato la spesa media per giocatore e ha contribuito in modo diretto a gonfiare i ricavi. Per un publisher che negli ultimi tempi ha attraversato una fase tutt’altro che semplice, si tratta di un segnale incoraggiante.

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L’effetto Odissea sulle vendite di Assassin’s Creed Odyssey

Accanto al rifacimento delle avventure piratesche, Ubisoft ha segnalato un aumento della spesa anche sui capitoli precedenti della serie. L’esempio più eloquente portato dall’azienda è proprio Assassin’s Creed Odyssey, che avrebbe beneficiato di una spinta significativa grazie all’uscita di quello che il documento definisce un “grande film estivo”. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è a Odissea, la pellicola scritta e diretta da Christopher Nolan.

Già quando il film era arrivato nelle sale gli analisti avevano notato come il videogioco stesse traendo vantaggio da quel debutto. Il motivo è piuttosto intuitivo, perché il rinnovato interesse del pubblico per l’ambientazione dell’antica Grecia ha portato molti spettatori a cercare un modo per restare in quel mondo anche dopo i titoli di coda. Ubisoft, dal canto suo, non si era lasciata sfuggire l’occasione e aveva sfruttato il momento per promuovere il proprio gioco.

Il dettaglio curioso è un altro. Assassin’s Creed Odyssey è stato pubblicato nel 2018 e trovarlo citato in un report finanziario di solito dedicato alle nuove uscite e ai giochi live service è decisamente insolito. La società non ha diffuso cifre precise sull’entità della crescita registrata quest’anno, ma l’incremento è stato abbastanza rilevante da finire tra i fattori che hanno determinato i risultati di vendita del periodo.

Riorganizzazione, intelligenza artificiale e tagli in Canada

I numeri commerciali sono solo una parte del quadro. Il documento contiene anche diversi chiarimenti sui piani futuri della compagnia, a cominciare dalla conclusione del cosiddetto “reset” interno. Ubisoft ha confermato di aver portato a termine la propria ristrutturazione, che ha ridisegnato l’organizzazione dell’azienda in diverse divisioni, ognuna concentrata su specifici generi videoludici.

Nello stesso report viene poi ufficializzata la nascita di una nuova struttura interamente dedicata all’intelligenza artificiale generativa, con il compito di implementare questa tecnologia all’interno dei videogiochi dello studio. Una mossa che conferma quanto l’editore intenda investire su questi strumenti nei prossimi progetti.

Tutte queste novità societarie arrivano però subito dopo un’altra riduzione dell’organico. Poco prima della pubblicazione del resoconto, infatti, Ubisoft aveva confermato il licenziamento di 166 dipendenti distribuiti tra gli uffici di Montréal e Québec.

Fonte: TecnoAndroid