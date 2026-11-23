Le HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX sono arrivate da pochissimo sul mercato italiano e hanno già toccato il loro prezzo minimo. Grazie alla promozione del Black Friday e a un coupon aggiuntivo si scende infatti a 39€ invece dei 79€ di listino. Per degli auricolari senza fili con cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB, autonomia che arriva a 80 ore e supporto al codec LDAC per l’audio ad alta risoluzione è una cifra decisamente contenuta. Di solito per mettere insieme una dotazione del genere si superano tranquillamente i 100€, e in questa fascia di mercato è raro trovare tutte queste caratteristiche nello stesso prodotto.

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Leggerezza da primato e un’autonomia che non teme confronti

Il primo dato che salta all’occhio è il peso. Ogni auricolare si ferma a 4,3 grammi, un valore che colloca le nuove FreeBuds tra i modelli intrauricolari con ANC più leggeri della categoria. Dietro questo risultato c’è una piattaforma di simulazione ergonomica sviluppata da Huawei analizzando oltre 10.000 profili auricolari diversi. Il design ovale con bordi smussati a 45 gradi si abbina a una custodia semitrasparente con doppia finitura, opaca e lucida, che restituisce un’estetica dal gusto sportivo senza sacrificare la solidità costruttiva.

Il vero cavallo di battaglia resta comunque l’autonomia. Con la custodia e la cancellazione del rumore disattivata si arriva fino a 80 ore complessive, che diventano 57 quando l’ANC è in funzione. Numeri importanti per un prodotto di questa fascia. C’è poi la ricarica rapida, utile soprattutto quando si è di corsa: bastano 10 minuti collegati alla presa per ottenere 4 ore di ascolto.

Audio LDAC, cancellazione del rumore e connessione multipoint

Sul piano sonoro gli auricolari si affidano a un driver turbo dinamico da 10 mm che lavora in coppia con il codec LDAC. Questo standard permette di trasmettere in wireless fino a 990 kbps, circa tre volte la quantità di dati gestita dal classico SBC. La cancellazione del rumore multimodale raggiunge invece una profondità massima di 52 dB sfruttando tre microfoni per ciascun auricolare e un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, studiato anche per rendere più nitide le chiamate.

Sul fronte della connettività troviamo il Bluetooth 6.0 con supporto multipoint, che consente di restare collegati a due dispositivi contemporaneamente. Il tutto funziona su iOS, Android, EMUI e HarmonyOS attraverso l’app HUAWEI Audio Connect, che mette a disposizione quattro profili audio preimpostati e un equalizzatore a dieci bande per regolare il suono secondo i propri gusti. Completano il quadro la certificazione IP55, che protegge gli auricolari da polvere e schizzi d’acqua, e una garanzia di 30 mesi.

Sconto Black Friday e coupon, come arrivare a 39€

Il meccanismo dell’offerta è piuttosto semplice. Il prezzo di listino di 79€ viene già ridotto dalla promozione del Black Friday, ma a fare davvero la differenza è il coupon HUAWEISE10 da inserire al momento dell’acquisto. Applicando il codice, le HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX nella colorazione bianca scendono a 39€, con un risparmio che sfiora il 50% rispetto al costo originale.

Si tratta della cifra più bassa mai registrata per questi auricolari, che sono stati lanciati in Italia solo da pochissimo tempo. La promozione è disponibile su Amazon e combina uno sconto automatico con un codice valido per un periodo limitato, quindi l’offerta potrebbe terminare a breve.

Fonte: TecnoAndroid