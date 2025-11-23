Poco F8 Ultra: emersi nuovi rumor

L’arrivo del Poco F8 Ultra si prepara a occupare il centro della scena. A tal proposito, si avvicina la presentazione internazionale, fissata per il 26 novembre a Bali. Le informazioni circolate delineano un dispositivo che punta sulla combinazione tra materiali, potenza di calcolo e un’attenzione inusuale per l’audio. Elemento che spesso rimane sullo sfondo nelle strategie dei produttori. Lo smartphone sembra puntare su un’esperienza immersiva. Si parte dal display, un pannello AMOLED LTPS da 6,9 pollici. Quest’ultimo utilizza una risoluzione di 2.608 x 1.200 pixel e una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120 Hz. La superficie anteriore presenta cornici sottili e uniformi. Inoltre, è disponibile un foro per la fotocamera frontale da 32 MP e una capsula auricolare nel bordo superiore. A sostenere l’insieme c’è un telaio in metallo. Un lato è completamente privo di tasti, mentre sull’altro ci sono il bilanciere del volume e il pulsante di accensione. Sulla zona inferiore c’è la USB-C e le aperture per microfoni e altoparlante, mentre la parte superiore ospita ulteriori alloggiamenti per i microfoni.

Poco F8 Ultra: ecco i dettagli emersi

Il retro presenza il marchio “Sound by Bose”, elemento che attribuisce all’audio un ruolo centrale nell’identità del dispositivo. La collocazione accanto al gruppo fotocamere suggerisce un’integrazione curata. Inoltre, i piccoli fori che circondano il modulo circolare potrebbero indicare la presenza di un ulteriore altoparlante, a supporto di quello principale. È una soluzione che, per impostazione, sembra voler ampliare l’impatto multimediale.

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Riguardo le prestazioni, la piattaforma tecnica conferma l’intenzione di collocare il dispositivo nella fascia alta. L’assetto presenta Snapdragon 8 Elite Gen 5, memoria LPDDR5X, archiviazione UFS 4.1 e batteria da 6.500 mAh con ricarica cablata da 100 watt e wireless da 50 watt. Il software si basa su HyperOS 3 integrato in Android 16. Il comparto fotografico riunisce tre sensori da 50 MP: principale con stabilizzazione ottica, ultra-wide e tele a periscopio con zoom 5x e OIS. Completano la dotazione il lettore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo e la certificazione IP69.

L’insieme dei dettagli emersi offre una chiave di lettura interessante. Quando il Poco F8 Ultra verrà presentato ufficialmente, sarà possibile capire se tale approccio potrà contribuire a ridefinire la posizione del brand.