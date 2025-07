Android 16

Il menu nascosto accessibile tramite codice viene riprogettato in Android 16: quattro schede distinte, nuove funzioni e un’inedita sezione dedicata alla connettività satellitare.

Android 16: rinnovato il menu segreto delle informazioni di sistema

Google ha avviato una profonda riorganizzazione del menu tecnico noto come “Informazioni telefono”, una delle sezioni meno visibili ma più dettagliate del sistema operativo Android. Il menu, accessibile tramite il codice *#*#4636#*#* (funzione che può variare con alcuni dialer di terze parti), viene ridisegnato a partire da Android 16. La novità è già attiva nella versione QPR1 Beta 3, dove appare in una nuova veste grafica suddivisa in quattro schede funzionali.

L’interfaccia è stata identificata inizialmente nella build Canary, ma è ora confermata anche in versioni più avanzate del sistema. Il cambiamento riguarda in particolare la presentazione dei dati di rete e diagnostica, con l’obiettivo di rendere l’accesso alle informazioni più immediato e leggibile.

Un’interfaccia divisa in quattro sezioni

Il nuovo menu “Informazioni telefono” propone una struttura suddivisa in quattro schede: Dettagli dispositivo, Dati e Rete, IMS e Satellite. Le prime tre raccolgono informazioni già presenti nel vecchio menu ma con una disposizione più ordinata e comprensibile. Questo aggiornamento mira a semplificare l’analisi tecnica del funzionamento dello smartphone, in particolare per quanto riguarda rete mobile, IMS (IP Multimedia Subsystem) e parametri di connessione.

La sezione più innovativa è quella denominata “Satellite”, finora assente nei menu Android. Questa scheda anticipa la crescente importanza delle connessioni satellitari, soprattutto per le zone senza copertura cellulare. Pur non ancora pienamente attiva, la sezione potrebbe in futuro fornire dati diagnostici utili per il monitoraggio e la risoluzione di problemi legati alla connettività non terrestre.

Verso un menu diagnostico più accessibile

Il menu ##4636## ha sempre rappresentato uno strumento avanzato per verificare lo stato del telefono, in particolare per debug di rete, registrazioni IMS, preferenze di rete mobile e segnale cellulare. Tuttavia, la presentazione in forma di lista testuale unica lo rendeva poco leggibile per l’utente medio.

Con la riorganizzazione introdotta da Google, Android 16 offre una visualizzazione a schede che rende le informazioni più leggibili e strutturate. Il cambiamento potrebbe avere impatti significativi anche sull’assistenza tecnica e sulle attività di debug, facilitando l’identificazione di problemi relativi alla rete o alla configurazione del dispositivo.

Compatibilità e accessibilità

Al momento, il nuovo menu è visibile su dispositivi Pixel aggiornati ad Android 16 QPR1 Beta 3, come il Pixel 9 Pro. Non si tratta di una funzione esclusiva della build Canary, come inizialmente ipotizzato. Tuttavia, l’accesso continua a dipendere dal dialer utilizzato, con i dialer di terze parti che potrebbero non supportare l’inserimento del codice.

È probabile che la nuova interfaccia venga inclusa nelle future versioni stabili di Android 16, estendendone l’utilizzo a un numero maggiore di utenti, soprattutto quelli più esperti o coinvolti nello sviluppo software e nell’analisi tecnica.