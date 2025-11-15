Poco F8 Ultra sempre più vicino, avvistato su Geekbench

Poco F8 Ultra sarà uno dei prossimi smartphone del noto produttore tech e a quanto pare il suo debutto è piuttosto vicino. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone è stato avvistato in rete sul noto porrale di benchmark Geekbench. In questo modo, abbiamo potuto avere una conferma riguardo le sue presunte specifiche tecniche.

Poco F8 Ultra, il nuovo smartphone dell’azienda avvistato in queste ore su Geekbench

In queste ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Poco è stato avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco F8 Ultra. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 3451 punti in single core e 10666 punti in multi core. Questi punteggi ci indicano che a bordo ci sarà un processore estremamente potente.

Si tratta infatti del potente soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ad accompagnare le performance sul modello testato su Geekbench sono poi presenti ben 16 GB di memoria RAM. Non dovrebbero tuttavia mancare ulteriori tagli di memoria al momento del debutto ufficiale. Il portale di benchmark ci ha infine confermato la versione del software che troveremo a bordo. Si tratta dell’ultima release Android 16.

Queste sono le informazioni che ci ha rivelato il portale di benchmark Geekbench. Ricordiamo però che, secondo i rumors delle scorse settimane, il prossimo Poco F8 Ultra potrebbe essere una versione re-branded di Redmi K90 Pro Max. Se sarà così, le specifiche tecniche tra i due dovrebbero essere pressoché le stesse. Ci potremmo dunque aspettare anche qui la presenza di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale piuttosto ampia pari a 6.9 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Possiamo anche aspettarci la presenza di una batteria davvero mostruosa. Si parla di una capienza pari a 7560 mah con supporto anche alla ricarica rapida da 100W e con supporto alla ricarica wireless da 50W.