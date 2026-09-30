Plenitude Fixa Time 24 Smart: sconto del 30% su luce e gas

Dopo aver scosso il mercato dei carburanti con tagli ai listini che hanno fatto parecchio rumore, Eni allarga il raggio d’azione e annuncia uno sconto del 30% su luce e gas. La novità è arrivata nelle ultime ore e riguarda da vicino le bollette di casa, cioè una delle voci di spesa più pesanti per i bilanci familiari. Dopo la stazione di servizio insomma tocca al contatore. A gestire l’operazione sarà Plenitude, la società del gruppo che si occupa della fornitura di energia elettrica e metano, con una proposta commerciale pensata proprio per alleggerire i costi domestici.

Come funziona Fixa Time 24 Smart e quanto si risparmia

L’offerta prende il nome di Fixa Time 24 Smart e potrà essere attivata a partire dal 1° ottobre. Il termine di paragone scelto dall’azienda è la sua “principale offerta a prezzo fisso” e rispetto a quella le stime della società parlano di un risparmio di circa 100 euro sul gas e di altri 100 euro circa sull’elettricità. Tradotto in termini pratici, chi ha entrambe le utenze intestate può arrivare a un vantaggio complessivo che si aggira intorno ai 200 euro.

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Il meccanismo è piuttosto lineare. Plenitude ha spiegato che “manterrà invariati i prezzi della materia prima facendosi carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento”. In altre parole i rincari registrati a monte non verranno scaricati sui clienti ma assorbiti dall’azienda stessa. Un dettaglio non da poco, visto che si tratta proprio della voce su cui si sono concentrati i recenti aumenti dei costi.

C’è poi un altro elemento da tenere in considerazione. I prezzi bloccati per 24 mesi sono garantiti a tutti coloro che sottoscriveranno il contratto entro il 24 ottobre. Una data che lascia intendere quale sarà con ogni probabilità la scadenza della promozione, a meno di proroghe o di iniziative aggiuntive. Chi è interessato ha quindi poco più di tre settimane per decidere, calendario alla mano, visto che la finestra si apre il 1° ottobre e si chiude il 24 dello stesso mese. Eni stessa ha fatto sapere che “valuterà, in funzione dell’evoluzione dello scenario di mercato, eventuali successive misure a supporto dei consumatori”. Nel frattempo le campagne pubblicitarie legate a Fixa Time 24 Smart partiranno già nei prossimi giorni.

L’iniziativa Eni per l’Italia e l’effetto domino sui distributori

Lo sconto sulle bollette del resto non arriva isolato. Fa parte di un progetto più ampio battezzato Eni per l’Italia, che nei giorni scorsi aveva già portato il gruppo a tagliare in maniera piuttosto consistente i prezzi di benzina e gasolio. Una mossa che si è fatta notare subito, tanto che oggi non è raro vedere code anche lunghe davanti alle stazioni di servizio del marchio, con automobilisti in fila pur di approfittare del pieno a costo ridotto.

Fonte: TecnoAndroid