Sony MDR-3R ufficiali: le cuffie USB-C ispirate al Walkman del 1979

A quasi mezzo secolo dal lancio del primo Walkman nel 1979, Sony riporta in vita il design delle cuffie che accompagnavano quel dispositivo. Le nuove MDR-3R sono una rivisitazione moderna delle storiche MDR-3, introdotte insieme al Walkman TPS-L2, e arrivano in un momento in cui le cuffie con cavo stanno tornando a interessare molti ascoltatori. Il motivo è la loro semplicità: nessuna ricarica da gestire, nessun pairing da configurare, nessun aggiornamento da installare. Il debutto è previsto per novembre 2026, sia per il modello standard sia per una speciale edizione dedicata a Stranger Things. Sony non ha ancora comunicato il prezzo.

Il progetto riprende l’idea di fondo delle MDR-3: permettere di portare la musica ovunque, in casa come all’aperto, con un prodotto leggero e immediato. Il design originale resta riconoscibile, compresi i cuscinetti auricolari blu e arancioni che consentono di personalizzare l’aspetto in base ai gusti. Anche la confezione e il manuale di istruzioni richiamano quelli del modello storico.

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USB-C, microfono e comandi sul cavo

Credits: TecnoAndroid

La principale novità tecnica riguarda la connettività. Le MDR-3R si collegano tramite USB-C a dispositivi compatibili come gli smartphone, con un funzionamento plug-and-play: basta inserire il connettore per ascoltare musica o guardare video. Rispetto alle cuffie originali, sono stati aggiunti un microfono integrato per le chiamate e dei comandi posizionati sul cavo, pensati per un uso quotidiano più pratico. Il design leggero e aperto, ripreso dal modello del 1979, punta inoltre a garantire comfort anche durante le sessioni di ascolto più lunghe.

Driver da 23mm e suono bilanciato

Sul piano acustico, Sony ha scelto di restare fedele all’originale. Le MDR-3R adottano driver da 23mm, le stesse dimensioni delle MDR-3, con una messa a punto che riproduce la firma sonora storica: un suono naturale e bilanciato, con voci chiare ed espressive, tratto che il marchio dichiara di aver tramandato attraverso generazioni di cuffie. Sono state introdotte soltanto lievi rifiniture per adattare la resa alle abitudini di ascolto attuali.

Edizione speciale Stranger Things

Insieme al modello standard arriva la MDR-3R Stranger Things Edition, che unisce la cultura dell’audio portatile dell’era Walkman all’universo della serie Netflix. Lo stile si ispira alle cuffie indossate dal personaggio di Max e al misterioso Upside Down, con dettagli esclusivi come il logo Stranger Things inciso e una confezione personalizzata che porta l’esperienza oltre il prodotto stesso. L’obiettivo è celebrare lo spirito degli anni Ottanta, periodo in cui il Walkman ha cambiato il modo di vivere la musica.

Materiali riciclati e imballaggio senza plastica

Sony ha dedicato attenzione anche all’impatto ambientale: circa il 25% della plastica totale utilizzata nel prodotto è plastica riciclata, mentre l’imballaggio è realizzato senza plastica.

Fonte: TecnoAndroid